Ohne Chip und Impfung: Zoll findet bei Kontrolle Dackelwelpen in Kleintransporter

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Drei Dackelwelpen wurden bei einer Kontrolle entdeckt. © Zoll/Hauptzollamt Augsburg/dpa

Drei Dackelwelpen sind bei einer Kontrolle auf der A8 nahe Leipheim gefunden worden. Die Tiere müssen nun in Quarantäne.

Augsburg - Drei Dackelwelpen ohne verpflichtenden Chip und Tollwutimpfung hat der Zoll bei einer Kontrolle an der Autobahn 8 in Schwaben entdeckt. Die Tiere seien am vergangenen Mittwoch nahe Leipheim (Landkreis Günzburg) in einem Kleintransporter mit moldauischer Zulassung gefunden worden. Das teilte das Hauptzollamt Augsburg am Montag mit. Der Fahrer des Transporters habe angegeben, dass er die Welpen von Moldau nach Frankreich bringen wollte.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Leipheim: Dackelwelpen bei Kontrolle auf A8 gefunden

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Dackel wurden ihm abgenommen. Der Fahrer musste den Angaben zufolge 2100 Euro als Sicherheitsleistung zahlen. Das zuständige Veterinäramt ordnete für die Tiere eine Quarantäne an. (kam)

Hundeschmuggel ist kein Kavaliersdelikt - das ist einer Frau wohl im letzten Moment bewusst geworden. Sie versuchte zu fliehen, aber der Zoll Rosenheim war schneller.