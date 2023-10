„Let‘s Dance“ wieder auf großer Tournee: Im November sind die Stars in Nürnberg zu Gast

Von: Anna Liebelt

Teilen

Auch in diesem Jahr geht die beliebte Tanzshow „Let‘s Dance“ wieder auf Live-Tournee. Ab November tanzen die Stars der TV-Show quer durchs Land. Alle Informationen zu Terminen und Tickets gibt‘s hier.

Nürnberg – Erst vor wenigen Monaten stieg in Köln das Grande-Finale der beliebten Tanzshow „Let‘s Dance“. Zur Siegerin kürte die Jury rund um Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi keine Unbekannte. Im Mai tanzte sich Anna Ermakova, die Tochter von Tennisstar Boris Becker, in die Herzen des Publikums. Mit dem Ende der 16. Staffel rückt das Parkett für die 23-Jährige aber noch lange nicht in den Hintergrund.

Ab November steht sie erneut auf der Bühne, mitsamt ihrer Jury und einigen Tanzkollegen. Denn dann geht „Let‘s Dance“ wieder auf große Deutschland-Tour.

Große Deutschland-Tour: Let‘s Dance-Stars im November in Nürnberg zu Gast

Nach zahlreichen ausverkauften Touren und über 390.000 Zuschauern in den vergangenen Jahren tanzen die Stars der RTL-Show auch heuer wieder über Deutschlands Bühnen. Vom 7. November an gastierten Motsi Mabuse, Jorge González, Joachim Llambi und Co. in zahlreichen Arenen. Mit von der Partie sind neben der diesjährigen Gewinnerin Anna Ermikova auch die beiden Finalisten Julia Beautx und Philipp Boy, lässt RTL über Instagram verlauten.

Nicht fehlen darf zudem Comedian Abdelkarim, von dem sich die Zuschauer bereits nach der zweiten Ausgabe verabschieden mussten. Auf der beliebten Tour der Tanzshow feiert er sein Comeback auf dem Parkett – sehr zum Unmut der Zuschauer. Auch „Dancing Star 2018” Ingolf Lück steigt mit in den Tourbus und ergänzt die bunt gemischte Truppe auf ihrer einmonatigen Reise durch die Bundesrepublik. Zur tatkräftigen Unterstützung ist zusätzlich Michael „Mimi“ Kraus bei den Auftritten in Leipzig und München dabei. Dort vertritt er Ingolf Lück in insgesamt vier Shows.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Let‘s Dance 2023: Diese Tanz-Profis sind mit dabei

Damit auch alles reibungsfrei abläuft, werden die sieben Promi-Tänzer bei ihrer Tournee laut RTL von Profis unterstützt. Ein Auge auf die Amateure haben unter anderem die amtierenden Tanz-Weltmeister Patricija und Alexandru Ionel, Renata und Valentin Lusin, Kathrin Menzinger, Christina Luft, Ekaterina Leonova, Andrzej Cibis, Malika Dzumaev, Zsolt Sándor Cseke, Vadim Garbuzov, Marta Arndt, Evgeny Vinokurov, Mariia Maksina, sowie Jesse Wijnans und Dimitar Stefanin. Mit deren Hilfe zaubern die Promis spektakuäre Performances auf das Parkett – ganz zur Freude ihres Publikums.

Model Anna Ermakova (l.) und Tänzer Valentin Lusin im Finale der 16. Staffel der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“. Das Tanzpaar ging als Sieger aus der diesjährigen Staffel hervor und begleitet die Jury am November auf ihrer Live-Tournee durch Deutschland. © IMAGO/Christoph Hardt

Das sind die Termine für die „Let‘s Dance“-Tour im November 2023:

7. November – Riesa | SACHSENarena

9. November – Leipzig | Quarterback Immobilien Arena

10. November – Leipzig | Quarterback Immobilien Arena

11. November – München | Olympiahalle München

14. November – Nürnberg | Arena Nürnberger Versicherung

16. November – Berlin | Mercedes-Benz-Arena

17. November – Bremen | ÖVB-Arena

18. November – Hamburg | Barclays Arena

21. November – Braunschweig | Volkswagen-Halle

23. November – Frankfurt am Main | Festhalle-Frankfurt

24. November – Frankfurt am Main | Festhalle-Frankfurt

25. November – Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle

27. November – Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle

28. November – Düsseldorf | PSD Bank Dome

29. November – Dortmund | Westfalenhalle

1. Dezember – Hannover | ZAG Arena

2. Dezember – Oberhausen | Rudolf-Weber-Arena

3. Dezember – Köln | Lanxess Arena

4. Dezember – Mannheim | SAP Arena

Tickets für die Show in Nürnberg am 14. November sind unter anderem online bei Nürnberg Ticket erhältlich. Dort gibt es auch Premium-Upgrades zu bereits vorhandenen Eintrittskarten. Auch die beliebten Premium-Pakete können online bestellt werden. Die exklusiven VIP-Logen können Interessierte für beide Termine online anfragen.

Perfekt für einen Tagesausflug: Zehn der schönsten deutschen Kleinstädte Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.