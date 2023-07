„Letzte Generation“ legt Feierabendverkehr lahm: Schaulustige werfen Gegenstände auf die Aktivisten

Von: Manuel Rank

Zwei Polizisten versuchen den Klimaaktivisten von der Straße zu befreien © NEWS5 / Merzbach

Am Mittwoch legten Klimaaktivisten den Feierabendverkehr in Bamberg lahm – begleitet von Schaulustigen. Aufgebrachte Autofahrer schimpften, manche warfen Gegenstände.

Bamberg – Bereits im Voraus kündigten die Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ an, am Mittwoch, 5. Juli, für mehr Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Bundesweit riefen sie über soziale Netzwerke zum „MarschMittwoch“ in 14 Städten auf.

In Bamberg hingegen blieb es nicht bei Protestzügen: Zum ersten Mal erreichten die Klebeaktionen der „Letzten Generation“ laut Polizeiangaben auch die bayerische Domstadt. Kurz vor 18 Uhr klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten im Bereich der Kapuzinerstraße auf dem Asphalt fest. Betroffen war laut Agenturangaben von News5 das Ende der Straße am Markusplatz – eine Einbahnstraße.

Sechs Menschen demonstrierten in Bamberg – Verkehr blockiert

Laut Polizei handelte es sich um sechs Menschen, die ab dem frühen Abend für mehrere Stunden den Verkehr blockierten. Die Kapuzinerstraße sowie das Umfeld wurde von den Beamtinnen und Beamten weiträumig abgesperrt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz, um die sechs Aktivistinnen und Aktivisten von der Fahrbahn zu entfernen.

Unter den sechs Klimaaktivistinnen und -aktivisten befand sich unter anderem Simon Lachner – eines der bekanntesten Gesichter der „Letzten Generation“ in Bayern. Lachner wurde im Juni von der Polizei im eigenen Haus in Regensburg festgenommen – damit er sich nicht an einer angekündigten Protestaktion beteiligen könne.

Bis zu 300 Schaulustige vor Ort – Aktivistinnen und Aktivisten mit Gegenständen beworfen

Bei der sogenannten Präventivhaft oder Unterbindungsgewahrsam können Personen maximal für 35 Tage in Polizeigewahrsam gebracht werden, um konkret geplante und vorbereitete Straftaten oder Anschläge zu verhindern. Ein Vorgehen, das vor allem bei terroristischen Straftaten Einsatz findet.

Begleitet wurde die Klima-Klebe-Aktion von zahlreichen Passantinnen und Passanten. Laut Agenturangaben versammelten sich etwa 200 bis 300 Schaulustige vor Ort, „um das Spektakel“ vom Rand aus zu verfolgen. Auch hier musste die Polizei eingreifen und dazwischengehen. Denn laut Angaben von News5 warfen manche der Schaulustigen Gegenstände auf die Klimaaktivistinnen und -aktivisten.

Um welche Gegenstände es sich genau gehandelt habe, sei bislang unklar. Einem Bericht von t-online.de zufolge, soll unter anderem offenbar auch eine Stinkbombe geworfen worden sein. „Es hat ekelhaft gestunken, es lag ein unangenehm fischiger Geruch in der Luft“, sagte ein Reporter, der für Film- und Fotoaufnahmen vor Ort war, dem Portal.

Die Aktivistinnen und Aktivisten wurden anschließend von der Polizei festgenommen. Gegen sie wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Aber auch gegen Person, die Gegenstände auf die Mitglieder der „Letzten Generation“ warfen, wird laut Polizeiangaben ermittelt. Sie wurden ebenfalls von den Beamtinnen und Beamten festgenommen.

„Letzte Generation“ über Protest in Bamberg: „Alltag friedlich unterbrechen“

Gegenüber News5 erklärte ein Aktivist während der Blockade: „Wir sind heute hier in Bamberg und haben uns auf die Straße geklebt, weil unsere Regierung uns ins Messer laufen lässt. Sie schützt uns nicht, so wie es die Verfassung eigentlich vorschreiben würde, und die schützt auch für kommende Generationen unsere Lebensgrundlage nicht.“

Der Bus der Linie 910 nach Michelsberg steht still: An der Blockade der „Letzten Generation“ kommt niemand vorbei – zum Ärger vieler Einheimischer. © NEWS5 / Merzbach

Bereits im Vorfeld teilte die „Letzte Generation“ in einer Pressemitteilung über die Klebeaktion in Bamberg mit. In der Mitteilung wird der Archäologe Falk Nicol zitiert, der die Protestaktion kommentiert: „Alle herkömmlichen Versuche, dieser von der Wissenschaft seit Jahrzehnten vorhergesagten Entwicklung etwas entgegenzustellen, haben keinen Erfolg gebracht. Politiker und Lobbyisten, die nicht an konsequentem Klimaschutz interessiert sind, haben zu viel Einfluss. Wir sehen daher keinen anderen Weg, als den Alltag friedlich zu unterbrechen und die Gesellschaft zu alarmieren.“

