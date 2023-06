Mitten im Nürnberger Berufsverkehr: „Letzte Generation“ klebt sich auf Straße fest – und sorgt für Stau

Von: Leyla Yildiz

Drei Klimakleber hatten sich im morgendlichen Berufsverkehr in Nürnberg auf die Straße geklebt. © Oßwald/News5

Im morgendlichen Nürnberger Berufsverkehr kam es am Montagmorgen zu massiven Verkehrsbehinderungen. Drei Klimakleber hatten sich auf eine Kreuzung geklebt.

Nürnberg - „Aufgrund eines Polizeieinsatzes an der Kreuzung Frauentorgraben / Lessingstraße in Nürnberg kommt es derzeit zu Behinderungen im Straßenverkehr. Bitte umfahrt diesen Bereich weiträumig.“ Das schrieb das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montagmorgen (19. Juni) auf seinem Twitter-Account. Doch nicht etwa ein Unfall im morgendlichen Berufsverkehr in der Frankenmetropole war der Grund für den Einsatz, sondern drei Klimaaktivisten der „Letzten Generation“, die sich an der Kreuzung auf den Boden geklebt haben. Die Folge: Verkehrsbehinderungen.

Laut Pressemitteilung der Polizei betraten die Klimakleber gegen 7 Uhr „den Frauentorgraben auf Höhe der Kreuzung zur Lessingstraße und blockierten den Verkehr in Fahrtrichtung Plärrer“. Drei Aktivisten hatten sich letztendlich auf dem Asphalt festgeklebt - die Polizei sperrte umgehend den Bereich und leitete den Verkehr um.

„Letzte Generation“ klebt sich auf die Straße in Nürnberg: Stau im Berufsverkehr

„Die Einsatzleitung vor Ort wertete die Blockadeaktion als nicht angezeigte Versammlung und löste sie vor Ort auf“, heißt es weiter. Ab 8 Uhr seien die Klimaaktivisten von der Fahrbahn abgelöst worden und eine halbe Stunde später konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

Klimakleber auf der Straße in Nürnberg: Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Gegen die drei Klimakleber ist nun durch die Nürnberger Kriminalpolizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Unter anderem müssen sie sich dem Verdacht der Nötigung stellen. Zu den weiteren Ermittlungen bittet die Polizei Verkehrsteilnehmer, die in dem Stau aufgrund der Blockade standen sich per Telefon bei den Beamten zu melden. Die Nummer ist 0911/21 12 33 33. (ly)

