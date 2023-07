Letzte Generation legt erneut Verkehr in Nürnberg lahm: „Ich werde erst damit aufhören ...“

Blockadeaktion

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Elisa Buhrke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Erneut haben Aktivisten der Letzten Generation protestiert. Nach knapp einer Stunde konnte der Verkehr wieder fließen.

Nürnberg - In der Nürnberger Innenstadt haben Klimaaktivisten am Montag, 3. Juli, erneut den Verkehr lahmgelegt. Gegen 11.45 Uhr betraten sie den Frauentorgraben an der Einmündung zur Ludwigstraße und blockierten die Fahrbahn in Richtung Plärrer, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt. Fünf Personen klebten sich auf der Fahrbahn fest. Die eintreffende Polizei sperrte umgehend den betroffenen Bereich ab und leitete den Fahrzeugverkehr großräumig um.

Auch in Rosenheim hatten Aktivisten vor Kurzem die Straße blockiert. Es kam zu Handgreiflichkeiten von Passanten.

Letzte Generation blockiert erneut Hauptverkehrsader in Nürnberg

„Ich werde erst damit aufhören, wenn die Bundesregierung aufhört, uns sehenden Auges in eine Katastrophe reinzureiten“, sagte ein Aktivist im Interview mit News5. Dafür würde er sich bewusst der Gefahr aussetzen, womöglich von Autofahrern angegriffen oder angefahren zu werden.

Die Einsatzkräfte vor Ort bewerteten die Blockadeaktion als nicht angemeldete Versammlung und lösten sie auf. Ab 12.10 Uhr begannen die Beamten des USK Mittelfranken damit, die festgeklebten Personen zu entfernen. Bereits um 12.20 Uhr wurde der Verkehr in Richtung Plärrer wieder freigegeben. Nachdem die Nürnberger Straßenreinigung die Säuberungsarbeiten abgeschlossen hatte, konnte die gesamte Fahrbahn um 12.35 Uhr wieder freigegeben werden.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Polizei Nürnberg ermittelt gegen Aktivisten – Betroffene sollen sich melden

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung. Die Beamten bitten Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der Blockadeaktion im Stau standen oder umgeleitet wurden, sich unter der Telefonnummer (09 11) 2 11 23 33 3 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

+ Erneut hat die Letzte Generation den Nürnberger Plärrer blockiert. Polizisten lösten die Aktivisten vom Boden. © NEWS5 / Oßwald

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin sorgfältig geprüft.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © NEWS5 / Oßwald