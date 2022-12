„Kinderaugen zum Leuchten bringen“: Landwirte begeistern mit Lichterfahrt - „Was ganz Besonderes“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Traktor-Lichterfahrt fand zum dritten Mal in Höchstadt statt. © vifogra / Friedrich

Zum dritten Mal fand in Höchstadt die Lichterfahrt statt. Die geschmückten Traktoren brachten besonders Kinderaugen zum Leuchten.

Höchstadt - Dutzende Traktoren fuhren am Samstagabend, 17. Dezember, weihnachtlich beleuchtet durch Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) - um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen.

Lichterfahrt der Traktoren in Höchstadt bereits zum dritten Mal

Die Aktion fand zum ersten Mal während der Corona-Pandemie statt. Um Kindern erneut eine Freude zu bereiten gab es auch 2022 eine Neuauflage. Es war schon die dritte. „Unser Hauptziel ist eigentlich, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen“, so Ralph Geyer, Landwirt und Mitveranstalter der Traktorlichterfahrt in Höchstadt an der Aisch gegenüber Vifogra. Zudem wollten die Bauern damit auf die Lage der Landwirtschaft aufmerksam machen.

In Höchstadt an der Aisch sorgten geschmückte Traktoren auf ihrer Lichterfahrt für leuchtende Kinderaugen. © vifogra / Friedrich

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Traktor-Lichterfahrt in Höchstadt sorgt für leuchtende Kinderaugen

Die Straßen waren gut gefüllt, als es um 18 Uhr mit der Lichterfahrt losging. „Ich finde es super, ich bin mit den Kindern da und für die ist das natürlich was ganz Besonderes“, zitiert Vifogra einen Zuschauer. „Wie die ihre Bulldogs geschmückt haben, cool, richtig cool. Leuchtende Kinderaugen, ja, total schön für die Kinder, da wird viel geboten“, wird eine Frau zitiert. Lobende Worte fand auch eine weitere Zuschauerin, die mit ihren Kindern das Spektakel anschaute: „Es ist schon echt hammermäßig, die geben sich so eine Mühe“.

Bamberger Lichterfahrt 2022: Beschmückter Traktoren-Umzug brachte Kinder erneut zum Staunen

In Fürth seilten sich kürzlich als Nikoläuse verkleidete Feuerwehrmänner an einer Kinderklinik ab, um die kleinen Patienten zu überraschen. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.