„Bitte Dino auf Schachtel malen“: Bemalte Lieferando-Tüte begeistert das Netz

„Sieht aus wie eine geistig minderbemittelte Ente“, kommentiert ein Jodel-Nutzer das Foto. © Screenshot Jodel

Der Bestellbemerkung eines Nürnbergers kam ein Mitarbeiter eines Restaurants offenbar gerne nach. Das Foto davon begeistert nun zahlreiche Jodel-Nutzer.

Nürnberg – Ein Nürnberger bestellte sich Burger über die Lieferservice-App Lieferando und hatte eine spezielle Forderung an die Mitarbeiter des Restaurants. In der Bestellbemerkung verlangte er, dass ein Dino auf seine Schachtel gemalt wird. In der App Jodel teilt er sein Erlebnis mit einem Foto. Darauf zu sehen ist eine Tüte von Lieferando, auf der ein Dino gezeichnet wurde, der Ähnlichkeit mit einem T-Rex aufweist. Die Nutzer feiern den Mitarbeiter des Restaurants für seine Malkünste.

Netz feiert Foto von Lieferando-Tüte: „Sehr gut geworden, hätte ich nicht hinbekommen“

„Wie süß“ und „mega“ ist unter dem Foto zu lesen. „Sehr gut geworden, hätte ich nicht hinbekommen“, findet eine weitere Person. Andere verlangen direkt zu erfahren, was der Urheber des Fotos bestellt hat und vor allem, ob er Trinkgeld gegeben hat. Die Antwort: „Normal Trinkgeld. Habs leider zu spät gesehen, wenn ich es mitbekommen hätte, hätte ich deutlich mehr gegeben.“ Ein Nutzer hat direkt einen Vorschlag: „Also nochmal bestellen. Und dann mit dem Zusatz ‚Danke für den Dino‘“.

Nicht alle finden das Kunstwerk gelungen. „Sieht aus wie eine geistig minderbemittelte Ente“, findet jemand. Einer weiteren Person ist etwas ganz Ähnliches passiert. „Ich wollte einmal ihren besten Witz auf der Pizzaschachtel haben“, kommentiert sie. „Ergebnis: ‚Was Witz? Bist ganz lustig oder was?‘“

In der anonymen App Jodel teilen Menschen ihre Erlebnisse aus ihrem Alltag. Eine Nürnbergerin berichtete zum Beispiel, wie sie sich beim Frustshopping ein Auto gekauft hat.

„Dinos sind ausgestorben, also wird es eine ziemlich alte Schachtel sein“

Auf die Frage, ob der bestellte Burger mit Dinofleisch gewesen sei, antwortete der Essensbesteller ironisch: „Klar, schmeckt am besten mit BBQ-Soße.“ Ein anderer Nutzer schreibt nur ganz trocken: „Dinos sind ausgestorben, also wird es eine ziemlich alte Schachtel sein.“ (tkip)

