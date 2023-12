Lieferfahrzeug parkt an ungünstiger Stelle: „Führerschein bei Amazon bestellt“

Von: Katarina Amtmann

Schüler mussten sich in Augsburg in die Tram quetschen, denn es war kaum Platz da, um einzusteigen. Der Grund: Ein Lieferfahrzeug von Amazon.

Augsburg - Nur mal schnell ein Paket ausliefern. Das dachte sich vielleicht ein Amazon-Fahrer in Augsburg und blieb - womöglich nur für wenige Minuten - in der Fußgängerzone stehen. Das Dilemma offenbarte sich aber, als eine Tram an dieser Stelle anhielt - denn für die Fahrgäste war nun kaum mehr Platz da, um in die Tram einzusteigen.

Amazon-Fahrzeug behindert Tram in Augsburg: „Schüler mussten etwas quetschen“

Auf dem Foto, das am 19. Dezember in dem Subreddit „Falschparker“ geteilt wurde, sind Schüler zu sehen, die kaum einsteigen können, da der Platz zwischen dem Amazon-Auto und der Tram minimal ist. „Die anderen Türen waren zwar zugänglich, bei der hier mussten die Schüler_innen etwas quetschen...“, schreibt der User ElevenBeers, der das Foto gepostet hat und fragt: „Zählt das als Behinderung?“

„Führerschein bei Amazon bestellt“: Reddit-Nutzer diskutieren über Parkweise von Lieferfahrzeug

„Ja, das ist ne saubere Behinderung“, lautet einer der Kommentare. „Also deutlicher geht‘s net“, stimmt jemand zu. „Manchmal frage ich mich, ob die Lieferanten ihren Führerschein bei der Rubbelluzi gemacht haben. Hauptsache direkt vor der Haustür stehen“, ärgert sich eine weitere Person. „Führerschein bei Amazon bestellt“, scherzt daraufhin jemand.

Ein weiterer Kommentator wird sogar noch deutlicher: „Schon am Rand der Gefährdung, wenn man da noch in die Tram will, diese einen aber nicht sieht und anfährt, während man da in dem Zwischenraum vor der Tür steht, um noch reinzukommen.“

Wie rasch der Paketbote sein Fahrzeug umgeparkt hat, ist nicht bekannt. Zu hoffen bleibt jedoch, dass die betroffenen Personen es ihm bei all dem Weihnachts-Stress nicht allzu übel genommen haben. (kam)

