Line-Up für Rock im Park 2024 steht: Ärzte und Green Day gehen als Headliner an den Start

Von: Leyla Yildiz

Die Ärzte sind die Headliner bei den Musikfestivals Rock im Park und Rock am Ring 2024. Ein Star-besetztes Line-Up verspricht drei Tage voller Musik.

Berlin/Nürnberg/Nürburg - Eine der Hauptattraktionen der Musikfestivals Rock im Park und Rock am Ring im nächsten Jahr ist die Berliner Punkrock-Gruppe Die Ärzte („Schrei nach Liebe“, „Noise“, „Zu spät“). Die selbstproklamierte „Beste Band der Welt“ - mit Schlagzeuger Bela B, Gitarrist Farin Urlaub (beide 60) und Bassist Rodrigo „Rod“ González (55) - sind die Stars im Line-Up der dreitägigen Festivals, die vom 7. bis 9. Juni 2024 in Nürnberg und am Nürburgring stattfinden.

Der Veranstalter gab die Besetzung des Programms mit Bands und Einzelkünstlern am Donnerstag (2. November) bekannt. Unter den internationalen Bands sticht Green Day („American Idiot“), eine ebenfalls durch Punkrock berühmt gewordene Gruppe, hervor. Zu den rund 70 Acts bei beiden Festivals gehören auch die italienischen Glam-Rocker Måneskin („Zitti e buoni“), Sieger des Eurovision Song Contest 2021, und die kanadische Band Billy Talent („Fallen Leaves“).

Rock am Ring und Rock im Park: Line-Up veröffentlicht

Im Line-Up sind auch Kraftklub („Ein Song reicht“), der deutsche Hip-Hop-Künstler Trettmann („Insomnia“) und Danger Dan von der Antilopen Gang („Antilopen Geldwäsche“) vertreten. US-Schauspieler Keanu Reeves wird ebenfalls auftreten, zusammen mit seiner Band Dogstar.

Die beiden gleichzeitig stattfindenden Schwesterfestivals bieten jeweils zeitlich versetzt eine weitgehend gleiche Besetzung der musikalischen Acts. Das 1985 ins Leben gerufene Festival Rock am Ring gehört zu den ältesten in Deutschland. Seit 1997 hat sich Rock im Park nach Anfängen in Wien und München als Erfolgsgarant in Nürnberg etabliert.

Line-Up für Rock am Ring und Rock im Park veröffentlicht: Ärzte sind mit dabei

Rock im Park und Rock am Ring sind seit Jahren unter den bedeutendsten Musikfestivals des Landes. Im letzten Jahr kamen zusammen mehr als 150 000 Menschen zu den beiden Festivals mit etwa 72 Auftritten nach Nürnberg und zum Nürburgring. (ly/dpa)

