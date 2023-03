Deutschlands beste Sushi-Lokale gewählt: Top-Platzierung geht nach Franken - „Absolut phänomenal“

Von: Katarina Amtmann

Ein Magazin hat eine Liste der beliebtesten Sushi-Restaurants Deutschlands veröffentlicht (Symbolbild). © IMAGO / Wirestock

Das Gourmet-Magazin Fallstaff ließ seine Leser über die beliebtesten Sushi-Restaurants Deutschlands abstimmen. Drei bayerische Lokale holten Top-Plätze im Ranking.

Nürnberg - Das Gourmet-Magazin Fallstaff suchte die beliebtesten Burger-Lokale Deutschlands. Unter den 40 Nominierten waren auch zwei Restaurants aus Franken dabei. Jetzt wurden die beliebtesten Sushi-Lokale in Deutschland im Jahr 2023 gewählt.

Ranking der besten Sushi-Restaurants Deutschlands - Lokal aus Heilbronn belegt im Süden Platz 1

Mit rohem Fisch, vegetarisch oder mit Fleisch, Sushi wird in Deutschland immer beliebter. Deshalb fragte das Magazin seine Leser nach deren Lieblingsrestaurants. In der Nominierungsphase konnten die Leser ihre Tipps verraten und in der Voting-Phase dann dafür abstimmen. „Sie haben abgestimmt und Ihre Favoriten bis an die Spitze gewählt“, schreibt das Magazin auf seiner Website zu den nun feststehenden Ergebnissen.

Unterteilt wurde die Auswertung in den Norden, Süden, Osten und Westen Deutschlands. Ein Blick in die Ergebnisliste für den Süden zeigt: Gleich mehrere Lokale aus Bayern haben es auf Top-Plätze geschafft. Platz 1 belegt die „Club Kaiser Skybar“ in Heilbronn, Baden-Württemberg. Auch Platz 2 geht an Bayerns Nachbarbundesland: Keisari in Sinsheim.

Ranking der besten Sushi-Restaurants in Deutschland: Die besten Lokale in Bayern

Platz 3: Mangostin Asia Restaurant, München

Platz 5: Kakehashi, Nürnberg

Platz 6: Good Ci, Regensburg

Nürnberger Restaurant gehört zu den besten Sushi-Lokalen: „Mit bloßen Worten schwer zu beschreiben“

Ein Blick auf die Google-Bewertungen zeigt: Das Kakehashi begeistert seine Gäste. Ganze 4,9 von 5 möglichen Sternen hat das Sushi-Restaurant dort erhalten (95 Bewertungen). „Die Qualität der Zutaten und Gerichte ist sehr hoch. Die Präsentation der Gerichte ist auch sehr schön. Wer japanisches Essen mag und sich mal was besonderes gönnen will, ist hier sehr gut aufgehoben“, heißt es da beispielsweise. Auch der Service wird gelobt. „Mit bloßen Worten schwer zu beschreiben. Wer nicht einfach ‚nur‘ japanisch essen gehen will, sondern japanische Küche erleben will, geht ins Kakehashi“, berichtet ein weiterer Gast.

„Absolut phänomenal“, schreibt ein weiterer Gast zu mehreren Fotos seines Essens. „Wow! Japanische Küche der Extraklasse. Auf so einem Niveau habe ich zuletzt in Tokio gegessen“, lautet eine weitere Bewertung. Und eine weitere Person schwärmt: „Ich war heute da und kann nur sagen: eine unglaubliche Erfahrung von Anfang bis Ende.“ Das Mangostin Asia Restaurant in München und das Good Ci aus Regensburg kommen bei Google je auf 4,2 Sterne.

Ranking der besten Sushi-Restaurants in Deutschland: Henssler gewinnt für den Norden

Im Norden Deutschlands belegt Henssler Henssler (Hamburg) Platz 1. Für den Osten gewann Sticks‘n‘Sushi aus Berlin, im Westen wurde Edo Sushi in Saarlouis zum besten Sushi-Restaurant gewählt. (kam)

Erst kürzlich konnten Online-Nutzer über die zehn unbeliebtesten deutschen Speisen abstimmen. Ein fränkisches Gericht landete auf dem unrühmlichen ersten Platz.

