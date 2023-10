Söder-Herausforderer postet Videobotschaft – Wahlbeteiligung in Nürnberg bislang höher als 2018

Live-Ticker aus Mittelfranken

An die Urne, fertig, los – am Sonntag, 8. Oktober, wählt Bayern einen neuen Landtag und Mittelfranken einen neuen Bezirkstag. Alle Entwicklungen lesen Sie hier live im Ticker.

Söders Herausforderer : Elmar Hayn von den Grünen hat am Vormittag des Wahltags eine Videobotschaft gepostet.

: Elmar Hayn von den Grünen hat am Vormittag des Wahltags eine Videobotschaft gepostet. Es ist angerichtet : Heute wird in Bayern ein neuer Landtag und in Mittelfranken ein neuer Bezirkstag gewählt. Bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet.

: Heute wird in Bayern ein neuer Landtag und in Mittelfranken ein neuer Bezirkstag gewählt. Bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Landtagswahl überregional: Unser großes, redaktionsübergreifendes Team an Autoren, Datenjournalisten und Reportern berichtet live aus ganz Bayern zur Landtagswahl.

Update 8. Oktober, 16.30 Uhr: Elmar Hayn von den Grünen tritt im berühmten Stimmkreis 502 gegen CSU-Chef Markus Söder an. Heute Vormittag meldete er sich auf Instagram zu Wort und schickte eine Videobotschaft an seine Wählerinnen und Wähler. Darin bedankte er sich für die Unterstützung. Er habe, seit er vor zwei Jahren wegen Tessa Ganserers Umzug in den Bundestag in den Landtag nachgerückt war, viele tolle Menschen kennengelernt. Nun will er erneut in den Landtag, sagte: „Ich hoffe, dass es klappt, bin zuversichtlich, dass es klappt, und freue mich bereits jetzt über Ihr Vertrauen.“

Söders Gegner im Nürnberger Stimmkreis: Elmar Hayn postet Videobotschaft auf Instagram

Update 8. Oktober, 13 Uhr: Laut der Deutschen Presseagentur ist die Wahlbeteiligung in Nürnberg um 10 Uhr etwas höher gewesen als im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl vor fünf Jahren. Ein Sprecher des Wahlamts verwies darauf, dass viele Briefwahlunterlagen noch nicht ausgezählt seien. Die Wahlbeteiligung also durchaus noch steigen könnte. Geöffnet haben die Wahllokale bis 18 Uhr. Auch CSU-Chef Markus Söder hat seine Stimme bereits abgegeben.

Landtagswahl Bayern 2023: CSU-Chef Markus Söder gibt seine Stimme in Nürnberg ab

Update 8. Oktober, 10.12 Uhr: Der amtierende bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Sonntagmorgen seine Stimme abgegeben. Im Wahllokal in der Nürnberger Theordor-Billroth-Schule, dem Wahlkreis von Söder, warfen er und seine Frau Karin Baumüller-Söder um 9.55 Uhr ihre Wahlzettel in die Urne. Die Bitte des Ministerpräsidenten in Richtung der Wähler ist klar: „Heute zählts“, sagt Söder in dem Nürnberger Wahllokal. „Bitte gehen Sie wählen und geben Sie ihre Stimme für die Landtags- und Bezirkstagswahl ab. Es geht um die Zukunft und Stabilität unseres Landes.“ Um 18 Uhr werden die ersten Hochrechnungen erwartet. Was Söder bis dahin vorhat: „Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit der Familie werde ich nach München fahren und gespannt auf die Ergebnisse warten“, sagt er. „Aber jetzt warten wir ab, was die Menschen heute entscheiden in Bayern.“

+ Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder (CSU) gibt zusammen mit seiner Frau Karin in Nürnberg seine Stimme ab. Rechts steht der Wahlvorsteher Wolfram Gäbisch. © dpa/Daniel Karmann

Update 8. Oktober, 9.57 Uhr: In diesem Jahr gibt es bei der Landtagswahl in Bayern 1811 Kandidatinnen und Kandidaten, 112 weniger als vor fünf Jahren. Der Frauenanteil liegt bei gut 34 Prozent. Nach der Wahl 2018 hatte der Landtag sechs Fraktionen - und aufgrund von 10 Überhang- und 15 Ausgleichsmandaten insgesamt 205 Mitglieder. Zudem dürfen die Bayern am Sonntag über die Bezirkstage in den sieben Regierungsbezirken abstimmen. Während das vorläufige Endergebnis der Landtagswahl noch am späten Abend oder in der Nacht feststehen soll, werden die Ergebnisse der Bezirkstagswahlen erst später ermittelt.

Landtagswahl in Bayern 2023: Die Wahllokale haben geöffnet – 9,4 Millionen Menschen dürfen wählen

Update 8. Oktober, 8.02 Uhr: In Bayern beginnt in diesen Minuten die Landtagswahl. Um 8.00 Uhr öffnen landesweit die Wahllokale. Etwa 9,4 Millionen Menschen sind bis 18.00 Uhr aufgerufen, einen neuen Landtag für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Darunter sind rund 554.000 Bayerinnen und Bayern, die erstmals ihre Stimme abgeben dürfen. Jeder hat zwei Stimmen, Erststimme und Zweitstimme. Zur Ermittlung der Sitzverteilung im Landtag werden - anders als bei einer Bundestagswahl - alle Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt und in Mandate umgerechnet.

Die Anzahl dieser „Gesamtstimmen“ entscheidet am Ende darüber, welche Partei künftig wie viele Abgeordnete hat. Insgesamt sind bei der Landtagswahl 91 Direkt- und 89 Listenmandate zu vergeben. Das Parlament kann aber am Ende auch mehr als 180 Mitglieder haben, durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate. CSU und Freie Wähler wollen ihre seit 2018 bestehende Koalition fortsetzen. Die Oppositionsparteien hoffen auf deutliche Zugewinne.

Alle News am Abend der Landtagswahl: In Mittelfranken wird es spannend

Ursprungsmeldung:

Nürnberg – Bei der Landtags- und Bezirkstagswahl 2018 hatte es in Mittelfranken klare Gewinner und Verlierer gegeben. Mit 37,7 Prozent hatte die CSU ein zwar für sie ernüchterndes Ergebnis eingefahren – trotzdem lag die Partei von Markus Söder deutlich vor den zweitplatzierten Grünen (18,6 Prozent). Die wiederum ein für sie starkes Ergebnis eingefahren hatten, waren ihre Stimmanteile im Vergleich zu 2013 doch fast doppelt so hoch.

Im Jahr 2023 ist die Lage anders – doch nicht minder spannend. Wie bewerten die Wählerinnen und Wähler fünf Jahre CSU und Freie Wähler an der Spitze Bayerns? Wie schneiden die Ampel-Parteien Grüne, SPD und FDP ab? Und kann die AfD ihr Umfragehoch aufrechterhalten? Antworten gibt es heute. Alle Ergebnisse, spannende Wendungen und kuriose Ereignisse rund um den Wahl-Showdown lesen Sie hier.

+ Wahl-Showdown um den bayerischen Landtag und den Bezirkstag in Mittelfranken. Macht Söder erneut das Rennen in Nürnberg-Ost? Und wie stehen die Grünen nach den Erfolgen bei der letzten Wahl dar? Die Antworten gibt es am Sonntag. © Pond5 Images / IMAGO

Landtagswahl in Bayern: Die wichtigsten Fragen – und warum Erst- und Zweitstimme so mächtig sind.

8. Oktober 2023: Alle Informationen zur Bezirkstagswahl in Bayern

Vieles dreht sich am heutigen Wahltag um die Landtagswahl. Aber: Für Mittelfranken wird auch ein neuer Bezirkstag gewählt. Dabei geht es um die zwei blauen Zettel, die bei der Wahl neben den zwei weißen Landtagswahl-Zetteln ausgehändigt werden. Die Wahl funktioniert quasi wie die Landtagswahl – Eine Stimme für einen Direktkandidaten und eine für eine ganze Partei oder einen Kandidaten der Parteiliste. Wichtiger Unterschied ist aber, dass es keine Fünf-Prozent-Hürde gibt.

Was macht eigentlich der Bezirkstag? In Bayern gibt es sieben Bezirkstage – für jeden Regierungsbezirk einen (Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Schwaben, Oberpfalz, Oberbayern, Niederbayern). Sie stellen die sogenannte „dritte kommunale Ebene“ dar. Die Aufgaben der Bezirkstage sind recht vielfältig – sie kümmern sich um soziale und kulturelle Themen, zu den Aufgaben zählt aber auch die Pflege- und Gesundheitspolitik sowie der Schutz von Natur und Gewässer. Schließlich kann der Bezirkstag noch dem Landtag und den Ministerien Vorschläge machen sowie zu Gesetzentwürfen Stellung beziehen.

Spannende Wahl-Duelle in Mittelfranken – eine Übersicht

In Mittelfranken, zweitkleinster Bezirk Bayerns, aber dennoch von großer politischer Bedeutung, stehen einige interessante Duelle am Wahlabend an. Hier noch eine abschließende Auswahl:

Nürnberg-Ost (Stimmkreis 502) : Der Stimmkreis 502, Nürnberg-Ost, ist der von CSU-Chef Markus Söder. Ein Heimspiel sozusagen – das er 2018 aber „nur“ mit 38 Prozent (und damit 0,8 Prozentpunkte über dem CSU-Durchschnitt) für sich entscheiden konnte. Seine Herausforderer in diesem Jahr: Diplom-Kaufmann und Unternehmensberater Elmar Hayn von den Grünen, die erst 26-jährige Politikstudentin und Stadträtin Julia Hacker von den Freien Wählern, Diplom-Kaufmann Roland Hübscher von der AfD und Diplom-Sozialpädagogin Aynur Kir, die für die SPD an den Start geht.

: Der Stimmkreis 502, Nürnberg-Ost, ist der von CSU-Chef Markus Söder. Ein Heimspiel sozusagen – das er 2018 aber „nur“ mit 38 Prozent (und damit 0,8 Prozentpunkte über dem CSU-Durchschnitt) für sich entscheiden konnte. Seine Herausforderer in diesem Jahr: Diplom-Kaufmann und Unternehmensberater Elmar Hayn von den Grünen, die erst 26-jährige Politikstudentin und Stadträtin Julia Hacker von den Freien Wählern, Diplom-Kaufmann Roland Hübscher von der AfD und Diplom-Sozialpädagogin Aynur Kir, die für die SPD an den Start geht. Erlangen-Stadt (508) : Der Stimmkreis von Deutschlands dienstältestem Innenminister Joachim Herrmann. Er möchte natürlich wieder mit Direktmandat in den Landtag, hat aber in Erlangen harte Konkurrenz. Seit geraumer Zeit sind die Grünen der ärgste CSU-Rivale in Erlangen – für sie ins Rennen geht erneut Christian Zwanziger, der 2018 mit 26,2 Prozent nah an Herrmann (32,5 Prozent) herangekommen war.

: Der Stimmkreis von Deutschlands dienstältestem Innenminister Joachim Herrmann. Er möchte natürlich wieder mit Direktmandat in den Landtag, hat aber in Erlangen harte Konkurrenz. Seit geraumer Zeit sind die Grünen der ärgste CSU-Rivale in Erlangen – für sie ins Rennen geht erneut Christian Zwanziger, der 2018 mit 26,2 Prozent nah an Herrmann (32,5 Prozent) herangekommen war. Fürth (509): Hier wirbt Petra Guttenberger um ihre sechste Amtszeit. Zuletzt war die Volljuristin Vorsitzende des Rechtsausschusses im Landtag. Dank ihrer ehrenamtlichen Arbeit gilt sie im Stimmkreis als bestens vernetzt – und folgt nicht umsonst in der CSU-Liste direkt auf Söder und Herrmann. Ihre Mitbewerber sind unter anderem Horst Arnold von der SPD, Fritz Ruf von den Freien Wählern und Barbara Fuchs von den Grünen.

Rubriklistenbild: © dpa/Daniel Karmann