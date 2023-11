Lkw-Fahrer erleidet Herzinfarkt am Steuer – und kracht in Auto einer 20-Jährigen

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

In Schwaben hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lkw-Fahrer prallte in das Auto einer jungen Frau und anschließend gegen Verkehrsschilder und eine Hauswand.

Möttingen - Ein Lkw-Fahrer erlitt während seiner Fahrt in Möttingen (Landkreis Donau-Ries) einen Herzinfarkt und verstarb kurz darauf. In der Folge des Infarkts prallte der 58-Jährige mit seinem Sattelschlepper am Dienstag in das Fahrzeug einer 20-Jährigen, so die Polizei.

In Bayern hat sich ein tödlicher Unfall ereignet (Symbolbild). © IMAGO / Maximilian Koch

Lkw-Fahrer erleidet Herzinfarkt am Steuer: Mann stirbt nach Reanimation

Der Lkw streifte daraufhin ein weiteres Auto, eine Ampel und diverse Verkehrsschilder. Erst als der Lkw gegen die Wand eines Hauses krachte, kam er zum Stillstand. Der 58-Jährige wurde reanimiert, starb jedoch kurz darauf im Krankenhaus. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. (kam/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.