Lkw-Fahrer verliert Kontrolle und kracht in Auto – dessen Fahrer stirbt

Von: Leyla Yildiz

Ein 74-jähriger Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Laster in Freystadt ums Leben gekommen. Der Lasterfahrer erlitt einen Schock.

Freystadt – Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich in der Oberpfalz ereignet, als ein Lastwagen mit einem Auto kollidierte. Der Lkw-Fahrer verlor am Montag, 20. November, aus noch unerklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Dies geschah auf der Strecke zwischen Freystadt und Pyrbaum im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz.

Die Polizei berichtete, dass der 60 Jahre alte Lastwagen-Fahrer versuchte, sein Fahrzeug wieder auf Kurs zu bringen. Dabei sei er jedoch in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem Auto. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert wurden, hieß es.

Ein Autofahrer starb, nachdem ein Laster mit seinem Wagen kollidierte. © Vifogra

Tödlicher Unfall in der Oberpfalz: Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lkw

Der 74-jährige Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock. Die betroffene Strecke musste vorerst gesperrt bleiben.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.