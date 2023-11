Lkw kippt um: Bierkisten und Flaschen verteilen sich auf Autobahn in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Ein Lkw kippte auf der A8 in Bayern um, weil der Fahrer die Ladung schlecht gesichert hatte. Die Sperrung in Richtung München dauerte am frühen Dienstgnachmittag noch an.

Jettingen-Scheppach - Ein Lkw ist auf der A8 im Landkreis Günzburg umgekippt, er hatte Getränkekisten und leere Flaschen geladen. Bei dem Unfall ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Bierkisten geladen: Sattelzug kippt auf A8 in Bayern um

Der Fahrer (37) habe die Ladung schlecht gesichert, weswegen der Sattelzug am Dienstag, 28. November, umgekippt sei. Das teilte die Polizei mit. Das Leergut verteilte sich daraufhin bei Jettingen-Scheppach auf der Fahrbahn. Laut Feuerwehr befanden sich darunter Bierkisten mit leeren Flaschen.

Ein Lkw ist auf einer Autobahn in Bayern umgekippt und hat zahlreiche Getränkekisten verloren (Symbolbild). © IMAGO / Pixsell

Die Sperrung der A8 in Richtung München dauerte am frühen Nachmittag noch an, wie die Polizei weiter mitteilte. Den leicht verletzten 37-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (kam/dpa)

