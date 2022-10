Lkw rammt Tunnelwand am Morgen - A94 Richtung München total gesperrt - langer Stau im Berufsverkehr

Von: Klaus-Maria Mehr

Trümmerteile auf der Fahrbahn. Die A94 ist wegen der Aufräumarbeiten bis in die späten Morgenstunden gesperrt. © fib/Eß

Am Dienstagmorgen schrammte der Fahrer eines Kühl-Lkws an einer Tunnelwand auf der A94 Richtung München entlang, zerstörte Teile der Tunneltechnik und sein Fahrzeug. Die Autobahn ist total gesperrt.

Mühldorf/Ampfing - Ein Kühl-Lkw fuhr gegen 7 Uhr heute Morgen auf der A94 von Mühldorf in Richtung München. Am Beginn des Tunnels Höhe Ampfing kam der Fahrer mit seinem Lkw zu weit nach rechts und erwischte die Betonwand. An der Wand war ein Steuerungskasten für die Tunneltechnik auf etwa drei Metern Höhe befestigt. Der Lkw wurde durch den Kasten komplett aufgeschlitzt.

Lkw rammt Tunnelwand - A94 Richtung München total gesperrt

Aufgeschlitzt: ein Foto des für die Sperre verantwortlichen Kühl-Lkws. © fib/Eß

Die Trümmerteile verteilten sich auf dere gesamten Fahrbahn. Die Autobahn ist Richtung München seitdem total gesperrt. Die Feuerwehren Altmühldorf, Ampfing und Heldenstein sind für Bergung und der Verkehrsleitung im Einsatz. Die Kreisbrandinspektion Mühldorf ist ebenfalls vor Ort. Genauso wie die Autobahnmeisterei der Istental AG. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahnpolizei Mühldorf geht davon aus, dass die Sperre noch bis 9 Uhr andauern wird.

Lkw aufgeschlitzt - Autobahn gesperrt - langer Stau im Berufsverkehr

Der Stau zieht sich aktuell über mehrere Kilometer von Ampfing weit über die Anschlussstelle Mühldorf-West.

