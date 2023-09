Lkw schert unerwartet aus: Auto prallt frontal dagegen ‒ Fahrer stirbt

Von: Leyla Yildiz

Ein Lkw scherte auf der B12 unerwartet aus, weshalb ein Auto frontal mit dem Lastkraftwagen kollidierte. Der Fahrer des Autos stirbt.

Ering - Ein tragischer Verkehrsunfall passierte auf der Bundesstraße B12 nahe Pildenau (Landkreis Rottal-Inn), als ein Lkw-Fahrer aus Bosnien und ein 67-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt auf der Bundesstraße zusammenstießen.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Montagmorgen (4. September) gegen 10.40 Uhr. Der Lkw-Fahrer war in Richtung München unterwegs und hatte einen Anhänger im Schlepptau. Zur gleichen Zeit fuhr der 67-jährige Mann in entgegengesetzter Richtung auf der B12.

Lkw schert unerwartet aus: Auto prallt frontal dagegen

Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, sind derzeit noch ungeklärt. Der Lkw scherte aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der Pkw von der Fahrbahn geschleudert wurde und auf der linken Seite zum Liegen kam.

Die freiwillige Feuerwehr war vor Ort und leistete Hilfe, um den Fahrer des Pkw aus dem stark beschädigten Fahrzeug zu bergen. Leider kam für ihn jede Hilfe zu spät, und er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der auf etwa 60.000 Euro geschätzt wird. Die Bergung der Fahrzeuge und die Aufnahme des Unfalls erforderten eine komplette Sperrung der B12 bis 15.45 Uhr.

Nach Unfall auf B12: Ermittlungsverfahren gegen Lkw-Fahrer eingeleitet

Die Rettungsmaßnahmen wurden von der Polizei, dem Rettungsdienst und Mitarbeitern der Straßenmeisterei koordiniert. Zusätzlich wurden Feuerwehrkräfte aus Ering zur Unterstützung hinzugezogen. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. (ly)

