Lkw gerät ins Schleudern und kippt um – Mehr als 10.000 Liter Milch ergießen sich über Autobahn

Von: Katarina Amtmann

Ein Milchlaster ist in Bayern umgekippt, dabei sind über 10.000 Liter Milch ausgelaufen (Symbolbild). © IMAGO / lausitznews.de

Ein Lkw hatte 21.000 Liter Milch geladen. Fast die Hälfte lief nach einem Unfall auf der A9 in Oberfranken aus und versickerte im Graben.

Pegnitz - Ein Laster ist auf der A9 in Oberfranken ins Schleudern gekommen und umgekippt, wobei über 10.000 Liter Milch ausliefen. Der Laster, der am Donnerstag, 7. Dezember, bei Pegnitz (Landkreis Bayreuth) unterwegs war, hatte insgesamt 21.000 Liter an Bord, teilte die Polizei mit. Mehr als die Hälfte davon versickere bereits im Straßengraben neben der Fahrbahn, sagte ein Sprecher. Zunächst gelang es den Einsatzskräften nicht, ein weiteres Auslaufen der Milch zu stoppen.

Laster kippt auf A9 bei Pegnitz um: Tausende Liter Milch laufen aus

Der 51-jährige Lkw-Fahrer erlitt bei dem Unfall mittlerschwere Verletzungen. Die Autobahn war zunächst wegen Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Norden zum Teil gesperrt, nur die linke Spur ist freigegeben. (kam/dpa)

