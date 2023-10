Lkw übersieht Auto: Wagen überschlägt sich nach Unfall – Mutter und Sohn schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Ein Lkw hat beim Spurwechsel auf der A9 Richtung München ein Auto übersehen. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Bayreuth - Bei einem Unfall auf der Autobahn A9 in Richtung München hat sich ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegengeblieben. Der Unfall passierte bereits am Montagmorgen, 2. Oktober, kurz vor der Anschlussstelle Bayreuth-Nord, wie die Verkehrspolizei noch am Abend mitteilte.

A9 Richtung München: Lkw übersieht Auto - Zwei Verletzte bei Unfall

Ein Lastwagenfahrer wollte demnach von der mittleren auf die rechte Spur wechseln. Dabei übersah er ein dort fahrendes Auto, das sich vermutlich im toten Winkel befunden habe. Der Wagen sei im hinteren Bereich vom Lkw getroffen worden, drehte und überschlug sich. Das Auto blieb laut Verkehrspolizei Bayreuth schließlich auf dem Dach liegen.

Mutter und Sohn bei Unfall auf A9 nahe Bayreuth schwer verletzt

Durch den Aufprall wurden der Fahrer (18) sowie seine 47-jährige Mutter schwer verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer (45) erlitt einen Schock, er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Fahrbahn war für gut eineinhalb Stunden gesperrt. (kam/dpa)

In der Oberpfalz hatte sich bei einem Unfall ebenfalls ein Wagen überschlagen. Der Fahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

