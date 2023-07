Lkw verliert in Nürnberg tausende Nieten und Metallteile – Polizei fürchtet zahlreiche geschädigte Autofahrer

Von: Felix Herz

In Nürnberg hat am Montag ein Lkw tausende kleine Nieten verloren. Diese können die Reifen zahlreicher Autofahrer unbemerkt beschädigt haben. © News5 / Oßwald

In Nürnberg hat ein Lastwagen tausende kleine Nieten verloren. Die Polizei befürchtet nun, dass unbemerkt zahlreiche Autoreifen beschädigt wurden.

Nürnberg – Wer am Montagmorgen, 17. Juli, in Nürnberg mit dem Auto unterwegs war, sollte aufpassen: Möglicherweise stecken Nieten in den Reifen. Denn ein Lastwagen hatte auf einer Strecke von mehreren Kilometern tausende von Nieten und weitere Metallteile verloren. Die Polizei befürchtet nun, dass zahlreiche Autos beschädigt wurden – und die Fahrer noch nicht einmal etwas von dem Unglück wissen, wodurch gefährliche Verkehrssituationen entstehen können.

Lastwagen verliert Nieten in Nürnberg – Polizei warnt

Der Lastwagen hat die Nieten wohl im Nürnberger Süden verloren. Laut Polizei erstreckt sich die Ladung von Stein bis in die Hamburger Straße. „Die Fahrtstrecke nach dem jetzigen Stand ist Förenweg, in südlicher Richtung, über die Eibacher Hauptstraße, auf die Hafenstraße, in diesem Bereich waren die größten Verschmutzungen, und dann auf der Südwesten Tangente, in südlicher Richtung am Hafengebiet entlang und dann auf die Wiener Straße, wo er letztlich entladen hat“, erklärte ein Sprecher der Polizei laut News5.de.

Die Polizei ist vor allem deswegen besorgt, weil schon einige Nieten in Autoreifen entdeckt worden sind. Zudem gestaltet sich die Säuberung der Fahrbahn als ziemlich schwierig. „Wir sprechen hier von Metallteilen zwischen 5 und 8 Millimetern. Die konnte die Kehrmaschine nicht alle Teile aufnehmen. Deswegen musste an vielen Stellen tatsächlich mit Hand, also mit Besen, die Metallteile von der Fahrbahn entfernt werden“, heißt es.

Polizei mahnt Verkehrsteilnehmer zur Kontrolle

Daher warnt die Polizei nun alle Verkehrsteilnehmer, die am Montagmorgen im betroffenen Bereich unterwegs waren, ihre Fahrzeuge zu kontrollieren. Die Nieten, vor allem aber die Metallteile, die der Lastwagen verloren hat, können „dazu führen, dass ein Reifendruckverlust stattfindet, im schlimmsten Fall, dass sogar ein Reifen platzt, und das kann zu gefährlichen Verkehrssituationen führen.“ Gegebenenfalls solle man dies sogar in einer Werkstatt von Profis kontrollieren lassen, so die Polizei. (fhz)

