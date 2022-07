LMU fahndet nach Corona-Varianten in Bayerns Abwasser: Holetschek nennt Ergebnisse „entscheidend“ für den Herbst

LMU fahndet nach Corona-Varianten in Bayerns Abwasser – Holetschek: Ergebnisse „entscheidend“ für Herbst

Von: Sebastian Horsch

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Freitag im Austausch mit den Forschern im Labor für Genomanalyse der LMU. © Hirschberger/dpa

Toiletten lügen nicht. In unserem Abwasser suchen Forscher der LMU nach Varianten des Coronavirus. Bayerns Gesundheitsminister hält ihre Erkenntnisse mit Blick auf den Herbst für „entscheidend“.

München – Es beginnt meist mit einer kleinen Meldung, dass irgendwo auf der Welt wieder eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht ist. Man müsse das beobachten, sagen die Experten. Ein paar Monate später spricht niemand mehr von der Virus-Entdeckung. Oder sie beschäftigt wie Delta, Omikron oder BA.5 die ganze Welt.

Wenn das passiert, wird sie ein Fall für die Forscher am Genzentrum der LMU, die die Verbreitung der „Variants of concern“ (etwa: besorgniserregende Varianten) im Blick haben. Sie suchen dabei auch dort, wo die meisten lieber Sicherheitsabstand halten: in unserem Abwasser. Denn in dem, was die Bayern die Toilette runterspülen, sind Spuren nahezu jeder Viruserkrankung erfasst – selbst wenn der Betroffene nicht einmal weiß, dass er sie hat.

Münchner forschen in Bayerns Abwasser nach Corona-Varianten

„Literweise“ wird für die Untersuchung Abwasser aus der Kanalisation entnommen, erklärt Wissenschaftler Stefan Krebs. Mit Filtern und einer Ultrazentrifuge werden Viruspartikel von der Flüssigkeit abgetrennt. „Daraus wird dann die RNA isoliert“, sagt Krebs – sozusagen der genetische Steckbrief eines jeden Virus.



Weil das echte Virus das virologische Sicherheitslabor nicht verlassen soll, wird seine RNA in eine DNA-Kopie umgeschrieben und ins Genzentrum gebracht, so Krebs. An dieser Stelle beginnt seine Arbeit. In einem mehrstufigen Prozess, der verschiedene Mitarbeiter und Geräte erfordert, wird die Virus-Kopie in ein bis zwei Tagen Laborarbeit für die sogenannte Sequenzierung aufbereitet. Bis zu 72 Stunden kann dieser Vorgang dann wiederum dauern.

„Wir können aber dynamisch entscheiden, wann unser Ergebnis genau genug ist, dass wir daraus Rückschlüsse ziehen können“, sagt Krebs. Und wenn es wirklich pressiert, können auch schnellere Verfahren angewandt werden. Als es im November letzten Jahres darum ging, die Passagiere eines Fliegers aus Südafrika auf die Omikron-Variante zu untersuchen, standen die ersten Ergebnisse nach sieben Stunden fest.



LMU fahndet nach Corona-Varianten in Bayerns Abwasser: Holetschek nennt Ergebnisse „entscheidend“ für den Herbst

Bisher wird an zehn Punkten in Bayern Abwasser für Proben entnommen. In München, Ebersberg, Altötting, Weiden, Hof, Schweinfurt, Würzburg, im Berchtesgadener Land, in der Stadt und im Landkreis Augsburg. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kündigte gestern einen Ausbau an. Geplant sei, dass in jedem Regierungsbezirk künftig noch „mindestens eine“ dazukomme.

Um die Datenbasis zu vergrößern, wird zudem Bay-VOC ausgebaut. Das Netzwerk, in dem die virologischen Institute der Universitätsmedizin mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) verbunden sind, soll unter anderem mit dem Abwasser-Monitoring verzahnt werden.

Holetschek, der sich am Freitag, 22. Juli, selbst ein Bild von der Arbeit am Genzentrum machte, nannte die dort gewonnenen Erkenntnisse mit Blick auf den Herbst „entscheidend“. „Was entwickelt sich? Was kommt auf uns zu?“ Je genauer die Politik darüber Bescheid wisse, desto besser könne sie Entscheidungen treffen. Neben Corona sollen die Wissenschaftler im Herbst auch die Entwicklung von Influenzaviren im Blick behalten.

Münchner Forscher „testen“ auf Corona über Toilette

In der kälteren Jahreszeit werde es „ohne Zweifel“ zu neuen Corona-Wellen kommen, sagt Oliver Keppler, Vorstand des Max von Pettenkofer-Instituts an der LMU und Bay-VOC-Sprecher. „Wir dürfen uns nichts vormachen.“ Corona sei „weiterhin aktiv.“ Doch keiner könne voraussagen, welche Varianten bald vorherrschen werden. „Die Pandemie hat uns immer wieder überrascht.“

Keppler glaubt, dass die Infektionszahlen schon jetzt weit stärker unterschätzt werden als gemeinhin angenommen. Denn durch den Rückgang der Tests haben die offiziellen Werte an Aussagekraft verloren. Von einer Dunkelziffer im Bereich des Zwei- bis sogar Zehnfachen geht Keppler aus. Die Schwäche der Meldezahlen zeigt die Vorzüge der Abwasser-Analyse noch deutlicher. Denn auch wer sich nicht testen lässt, muss irgendwann auf die Toilette.

