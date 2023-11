Märchenhochzeit wird zur riesengroßen Enttäuschung: Brautpaar verklagt Schlossherrn

Von: Carina Zimniok

Loch im Dach: Das Bild zeigt, wie am Hochzeitsabend der Birkemeyers Wasser in den Innenhof prasselt. Auf der Plane (roter Kreis) hatte sich Regen gesammelt. © Privat

Buchstäblich ins Wasser gefallen ist eine Hochzeit auf Schloss Amerang: Das Dach hielt einem Unwetter nicht stand, alles wurde nass. Nun fordert das Brautpaar 23000 Euro Schadenersatz vom Schlossherrn – vor Gericht.

An dem Tag, der der schönste im Leben von Simone und Andreas Birkemeyer sein sollte, flossen Tränen der Enttäuschung. Das Paar aus Pittenhart (Kreis Traunstein) wollte eine Märchenhochzeit feiern, ein Jahr lang liefen die Planungen. Doch dann fiel das Fest ins Wasser: Das Dach war undicht. „Alles war anders als geplant“, sagt Andreas Birkemeyer, 44. „Meine Frau war am Boden zerstört.“ Am heutigen Montag streiten sich die Eheleute mit dem Gastgeber und Schlossherrn Ortholf Freiherr von Crailsheim in Traunstein vor Gericht um Schadenersatz.

7.000 Euro Miete – doch der Innenhof ist nicht regensicher überdacht

Die Hochzeit fand am 7. August 2021 statt. Die Birkemeyers hatten sich Schloss Amerang im Landkreis Rosenheim ausgesucht, um ihre kirchliche Hochzeit mit 60 Gästen zu feiern. Für die Schlossmiete legt das Brautpaar damals nach eigenen Angaben 7000 Euro hin. Das Abendessen, für das ein externes Catering-Unternehmen engagiert wurde, soll im Schlossinnenhof stattfinden. Erstens weil die Stimmung besonders romantisch ist. Zweitens weil damals Corona noch sehr präsent ist – eine Feier dieser Größenordnung scheint an der frischen Luft sicherer. Und drittens gehen die Birkemeyers davon aus, dass der Innenhof „absolut regensicher überdacht“ ist, so steht es damals auf der Homepage.

„Das war eine Naturgewalt, wie ich sie noch nicht erlebt habe“, sagt Ortholf Freiherr von Crailsheim, der Schlossherr in Amerang. © Jens Hartmann fuer tz

Der Tag beginnt perfekt. Die Gesellschaft verbringt den Nachmittag im Garten, dort wird Kaffee und Kuchen serviert. Gegen 18 Uhr sollen die Gäste ins Schloss. Doch dann zieht Wind auf, Regen prasselt auf das Zeltdach. Ein Ablaufschlauch geht kaputt.

Ein Video zeigt, wie sich auf der Plane eine Mulde bildet, in der sich das Wasser sammelt. Offenbar durch den Druck reißt die Plane, ein Wasserstrahl geht auf den Innenhof nieder. Die Gäste suchen Schutz unter den Arkaden. Es ist schnell klar, dass die Feier nicht im Schlosshof weitergehen kann. Vom Schloss kommt laut Bräutigam erst mal niemand. Auf Initiative der Musiker zieht man in einen Nebenraum um. „Der Raum war aber viel zu eng, die langen Holztische waren rustikal, darauf stand jeweils nur eine Blume, keine Kerzenleuchter wie draußen – die Stimmung war eher wie in einer Après-Ski-Hütte“, sagt Birkemeyer. So hatten er und seine Frau sich das nicht vorgestellt. „Das war echt traurig. Eine Hochzeit feiert man nur einmal im Leben.“

Essen zu spät, die Stimmung verhalten – Brautpaar will Enttäuschung nicht auf sich sitzen lassen

Das Essen wird serviert, allerdings eineinhalb Stunden später. Die Rinderfiletstücke, sagt der Bräutigam, litten dadurch. Trotzdem – die Gesellschaft feiert den ganzen Abend, die Band spielt, die Verwandten aus Bayern und Ostfriesland versichern dem Brautpaar hinterher, dass es ein schönes Fest war.

Alles war bereit: Die gedeckten und geschmückten Tische für die Hochzeit. © Privat

Doch das Ehepaar will es nicht darauf beruhen lassen. Auf ihre Beschwerde hin bietet der Schlossherr an, eine erneute Feier zu organisieren und Fingerfood zur Verfügung zu stellen. „Aber so einen Tag kann man nicht wiederholen“, sagt Birkemeyer. Er nimmt sich einen Anwalt und fordert Schadenersatz. Für das Catering, die Band, den Blumenschmuck. „Wir haben es mit einer Mietminderung wegen eines Mietmangels und mit Schadenersatzansprüchen zu tun“, erklärt der Anwalt der Birkemeyers, Nico Dreier. Eingeklagt wurde ein Betrag von rund 23 000 Euro.

Hier fand die Hochzeit nach dem Gewitter statt. © Privat

Der Schlossherr beteuert, dass ihm die ganze Sache „schrecklich leid tut“. Seit 1966 würden auf dem Schloss Amerang Hochzeiten gefeiert, auch um den über die Region hinaus beliebten Kulturbetrieb zu finanzieren. „Aber was soll ich machen, wenn ein extremes Unwetter alles niederreißt? Das war eine Naturgewalt, wie ich sie noch nicht erlebt habe“, sagt er. In seinem Wald seien an jenem Abend 4000 Festmeter Holz umgerissen worden. Und sein Anwalt Raphael Stanke sagt: „Es war alles wie mit dem Brautpaar vereinbart. Nur kam dieses schwere Unwetter dazwischen. Das war höhere Gewalt.“

„Schwerer Sturm“: kann der Schlossherr etwas dafür?

Der Deutsche Wetterdienst teilt mit, dass an jenem Abend zwischen 18 und 19 Uhr knapp 15 Liter pro Quadratmeter Niederschlag gemessen wurden – an der nächstgelegenen Klimastation Amerang-Pfaffing. Das ist die erste von drei Starkregen-Stufen. Die nächstgelegene Windmessstation in Vogtareuth meldete Windspitzen der Stärke 10, der Definition nach „schwerer Sturm“.

Wie schwer das Unwetter war, wird heute auch das Gericht in Traunstein beschäftigen. Dann soll der Kreisbrandrat aussagen. Die erste Verhandlung fand zu Jahresbeginn statt. Doch der Schlossherr stimmte einem gerichtlichen Vergleichsvorschlag über 11 533 Euro nicht zu. Dieser Summe, so sagt sein Anwalt, könne man „nicht nähertreten“.

