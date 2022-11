Opa vergisst Enkel (11) nachts auf Autobahn-Parkplatz – Er bemerkt das Missgeschick erst daheim

Von: Katarina Amtmann

Ein Opa aus der Oberpfalz hat seinen Enkel (11) auf einem Autobahn-Parkplatz in Mittelfranken vergessen (Symbolbild). © IMAGO / Olaf Döring

Nach einem Freizeitpark-Ausflug nach Mittelfranken hat ein Mann aus der Oberpfalz seinen Enkel auf einem Parkplatz an der A6 vergessen.

Feucht - Das war ein Ausflug, den die Familie so schnell sicher nicht vergisst. Ein 61-Jähriger aus dem Raum Schwandorf (Oberpfalz) hat am Wochenende auf der Heimreise von einem Freizeitpark in Mittelfranken seinen Enkel (11) auf der A6 auf dem Parkplatz Lochgraben vergessen.

A6/Lochgraben: Opa vergisst Enkel an Parkplatz - und bemerkt das Missgeschick erst zuhause

Bei der Polizei ging Sonntagnacht gegen 0.40 Uhr die Mitteilung eines Kraftfahrers über ein unbegleitetes Kind auf dem Parkplatz Lochgraben ein. Vor Ort erklärte der 11-Jährige, mit seinem Opa von einem Freizeitpark in der Region nach Hause unterwegs gewesen zu sein. Auf dem Parkplatz hätten sie eine kurze Pause gemacht, beim Losfahren bemerkte der Opa dann offenbar nicht, dass der Enkel auch mit ausgestiegen war. Der Großvater vermutete, dass der Enkel weiterhin auf der Rückbank schlafen würde.

Opa vergisst Enkel auf Parkplatz auf der A6 - Er holt den Jungen bei der Polizei ab

Der Mann bemerkte erst an seiner Wohnadresse - etwa eine Stunde später - dass sein Enkel nicht im Wagen saß. Er meldete sich daraufhin bei der Polizei in Schwandorf. „Währenddessen wurde der 11-Jährige bereits zur VPI Feucht verbracht und konnte dort wohlbehalten von seinem Opa abgeholt werden“, berichtet die Polizei in ihrer Pressemeldung abschließend. (kam)

