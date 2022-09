„Jeden Besucher packt der Charme des alten Gemäuers“: Lost Place mitten in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Die Glasschleife im Landkreis Schwandorf. © Matthias Haberl

Sie wurde im 19. Jahrhundert gebaut und gilt als Lost Place: Die Glasschleife in Münchshofen in der Oberpfalz. Das Gebäude wurde inzwischen saniert.

Teublitz - Lost Places üben auf viele Menschen eine Faszination aus. Alte Gebäude, manchmal nur noch Überreste, eine einsame Villa mitten im Wald - was für eine Geschichte steckt hinter so einem Ort? Auch in Neugablonz, einem Stadtteil von Kaufbeuren, gibt es ein Areal, das als sogenannter Lost Place gilt. Die Natur hat sich das „Trümmergelände“ mittlerweile zurückerobert.

Lost Place: Glasschleife in der Oberpfalz im 19. Jahrhundert gebaut

In der Oberpfalz befindet sich ebenfalls ein Lost Place: Die Glasschleife. Das ehemalige Glasschleif- und polierwerk aus dem 19. Jahrhundert liegt an der Naab, im Teublitzer Ortsteil Münchshofen (Landreis Schwandorf). Dort wurden Spiegel- und Fensterglasscheiben bearbeitet, wie der Landkreis auf seiner Website schreibt. Von gewaltigen Wasserrädern angetrieben, liefen auf zwei Stockwerken hölzerne Poliertische rund um die Uhr.

Die Glasschleife im Landkreis Schwandorf. © Matthias Haberl

Die Glasschleife in Münchshofen wurde 1890/91 gebaut, wie der Gästeführer und Ortsheimatpfleger auf Nachfrage erklärt. Die Poliertische waren bis 1953 in Betrieb „und gehören zum einzigen, am ursprünglichen Ort vollständig erhaltenen Glaspolierwerk in der ganzen Oberpfalz“, wie der Website weiter zu entnehmen ist.

Lost Place Glasschleife ist jetzt ein Museum - Weg des Glases verfolgen

2003 wurde das Gebäude dann saniert, die Poliertechnik teilweise wieder in Betrieb genommen und eine Ausstellung eingerichtet. Besucher können hier nun erleben, wie über Jahrhunderte Glas bearbeitet wurde und sich über die Arbeitsbedingungen der Schleifer informieren sowie den Weg das Glases um die ganze Welt verfolgen.

„Jeden Besucher packt der Charme des alten Gemäuers“, erzählte Franz Pfeffer schon vor Jahren dem Wochenblatt. Er leitete damals die Sanierung und führte Besucher durch die Schleif.

Die Glasschleife im Landkreis Schwandorf. © Matthias Haberl

Das Museum hat aktuell noch keine festen Öffnungszeiten, so der Landkreis. Informationen über Führungen, Veranstaltungen und Besichtigungsmöglichkeiten bekommen Sie beim Kulturamt des Landratsamtes Schwandorf unter der Telefonummer 09431/4 71–4 21 oder beim Oberpfälzer Volkskundemuseum in Burglengenfeld unter Nummer 09471/60 25 83. (kam)

