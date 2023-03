1,5 Millionen Euro: 60-Jährige aus Bayern räumt bei Lotterie ab

Von: Carina Ottillinger

Lotteriegewinn für eine Frau aus Coburg. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Bei der Lotterie Aktion Mensch hat eine Frau aus Coburg 1,5 Millionen Euro gewonnen. Die Teilnehmer unterstützen mit ihrem Los soziale Projekte.

Coburg – Am 8. März 2023 freute sich eine Frau aus Coburg über einen riesigen Geldgewinn. Bei der Lotterie von Aktion Mensch hat die 60-Jährige 1,5 Millionen Euro gewonnen. Im letzten Jahr schüttete die Soziallotterie Gewinne im Wert von rund 3,5 Millionen Euro wöchentlich aus. Gleichzeitig unterstützen die Teilnehmer mit ihrem Los bei Aktion Mensch benachteiligte Menschen.

Mit den Einnahmen fördert Aktion Mensch soziale Projekte

Seit dem Gründungsjahr 1964 hat die Lotterie bereits mehr als fünf Milliarden Euro in Sozialprojekte investiert. Im letzten Jahr förderte Aktion Mensch in Bayern mit rund 26,9 Millionen Euro Menschen mit Behinderung. „Dazu zählen kleine Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Inklusionsbetriebe oder Wohnprojekte“, schreibt Aktion Mensch in der Pressemitteilung. „Dort arbeiten und leben Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe zusammen.“

