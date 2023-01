„Ist das wirklich wahr“: Frau aus Bayern gewinnt 1,2 Millionen im Lotto – und will Mann überraschen

Von: Tanja Kipke

In Unterfranken kann sich eine Frau ab sofort Millionärin nennen. Die 68-Jährige konnte ihr Glück kaum fassen – und plant, ihren Mann zu überraschen.

München – Dritter Lotto-Millionengewinn dieses Jahr in Bayern: Bei dem Spiel 6aus49 gewann eine Frau aus Unterfranken 1.230.208,30 Euro. „Ich spiele seit so vielen Jahren, hoffe und bete jedes Mal, dass irgendwann ein großer Gewinn kommt,“ verrät die frisch gebackene Gewinnerin im Gespräch mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. Früh am Morgen habe sie ihren Schein mit den Lottozahlen in der Zeitung verglichen. „Ich muss das Geld erst auf meinem Konto sehen und die Nachricht langsam verdauen.“

Lotto-Gewinn in Unterfranken: Frau will ihren Mann mit Millionen überraschen

Lediglich die Superzahl 2 hatte die Frau auf ihrem Vollsystemschein 6 aus 8 nicht getippt. Sie wollte laut Mitteilung von Lotto Bayern eigentlich nur ein Geschenk für ihr Enkelkind besorgen und habe dann spontan beschlossen, noch schnell einen Lotto-Spielschein für 45,85 Euro Spieleinsatz abzugeben. Und das mit großem Erfolg. „Ist das wirklich war?“, sie konnte ihr Glück kaum fassen.

„Ich habe eine tolle Familie, bin schon lange verheiratet, habe Kinder und Enkel. Uns geht es gut. Nur das Geld ist knapp und macht uns Sorgen. Deswegen arbeitet mein Mann immer noch.“ Bisher wisse niemand von ihrem Gewinn, sie freut sich noch im Stillen. Sobald das Geld auf dem Konto ist, möchte sie ihn damit überraschen und ihm somit die Geldsorgen nehmen. Bis dahin schweigt sie weiter.

In diesem Jahr ist es der dritte Lotto-Gewinn in Bayern. 31 neue Millionäre hat Bayern 2022 bekommen. Das ist Rekord im Freistaat und ein Segen für die Staatskasse. (tkip)

