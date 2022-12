Mit nur 2,50 Euro Mehreinsatz: Rentner (87) aus Bayern plötzlich Lotto-Millionär

Von: Katarina Amtmann

Ein 87-Jähriger hat in Bayern im Lotto gewonnen - mit 2,50 Euro Mehreinsatz. (Symbolbild) © IMAGO / Lobeca

Ein Internet-Spielteilnehmer aus Bayern hat über eine Million Euro im Lotto gewonnen. 2,50 Mehreinsatz machten den Senior zum Millionär.

München - Mit 2,50 Euro Mehreinsatz für die Zusatzlotterie Spiel 77 hat ein 87-Jähriger groß abgeräumt. Der Internet-Spielteilnehmer aus Schwaben gewann knapp 1,2 Millionen Euro, wie Lotto Bayern berichtet.

Lotto Bayern: Rentner wird durch 2,50 Euro Mehreinsatz Millionär

Zu der Entscheidung, seinen Spielauftrag mit der Teilnahme an der Zusatzlotterie Spiel 77 abzugeben, kann sich der Rentner beglückwünschen, schreibt Lotto Bayern in der Pressemitteilung vom Montag, 12. Dezember.

Denn der Mehreinsatz von 2,50 Euro für die Zusatzlotterie brachte ihm einen Gewinn von genau 1.177.777 Euro ein, „weil er seinen Spielauftrag für die Ziehung vom letzten Samstag mit der siebenstelligen Gewinnzahl 6686790 auf lotto-bayern.de abgegeben hatte“, heißt es. Der Senior hatte insgesamt für 7,80 Euro gespielt.

2022 gab es in Bayern so viele Lotto-Gewinner wie nie zuvor

Zusatzlotterie: Rentner aus Bayern gewinnt beim Spiel 77

Spiel 77 ist eine Zusatzlotterie. Die Ziehung erfolgt samstags und mittwochs, unmittelbar vor den Ziehungen der Lottozahlen. Die Teilnahme an Spiel 77 ist in Verbindung mit der Teilnahme an Lotto 6aus49, Eurojackpot, GlücksSpirale und TOTO möglich. „Gewinne gibt es bereits mit einer richtigen Endziffer, in der höchsten Gewinnklasse können sich Jackpots bilden“, heißt es in der Pressemitteilung. (kam)

