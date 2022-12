„Geweint, gelacht, dann wieder geweint“: Oberbayerin gewinnt fünf Millionen im Lotto

Von: Tanja Kipke

Es waren emotionale Weihnachten für eine Rentnerin aus Oberbayern. Kurz vor dem Fest gewann sie über fünf Millionen Euro im Lotto.

München – Ein Weihnachtsgeschenk in Millionenhöhe: Eine 79-jährige Rentnerin tippte beim Lotto Spiel 6 aus 49 sechs richtige Zahlen. Und das drei Tage vor Weihnachten. Sie machte sich damit selbst ein Geschenk in Höhe von über fünf Millionen Euro.

Fünf Millionen Euro im Lotto gewonnen: Oberbayerin von Gefühlen überwältigt

„Ich habe zuerst geweint, dann gelacht, dann wieder geweint“, erzählte sie im Gespräch mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, als sie nach dem ersten Gefühl gefragt wurde, nachdem sie von ihrem Millionentreffer erfahren hatte. „Danach habe ich erst mal meinen Sohn angerufen und gefragt, ob das stimmen kann.“

Wie es in der Mitteilung von Lotto Bayern weiter heißt, wurde der Millionentreffer mit dem Vollsystem 6 aus 7 erzielt. „Zusätzlich zu 5.018.021 Euro für ihren Treffer in der zweiten Gewinnklasse summierte sich ihr Gesamtgewinn mit weiteren Gewinnen in den folgenden Gewinnklassen deshalb auf genau 5.050.127 Euro.“

Oberbayerin nach 50 Jahren im Lotto gewonnen

„Mit diesem hohen Gewinn ist mein weiteres Leben finanziert. Ich habe momentan noch keinen Kopf dafür, um weitere Pläne zu machen, sondern muss alles erst mal verdauen“, berichtet die Oberbayerin. Ob sie ein Erfolgsrezept hatte, um den Jackpot zu knacken? „Ich spiele schon seit 50 Jahren Lotto, kreuze aber immer wieder andere Zahlen an.“ Einige Tage hatte Lotto Bayern die glückliche Gewinnerin gesucht, die 79-Jährige meldete sich erst nach den Feiertagen. (tkip)

