Lufthansa-Airbus lässt 75 Tonnen Kerosin über Nordbayern ab - Kein Einzelfall

Von: Klaus-Maria Mehr

Die Flugbahn des A340-313 der Lufthansa. Wegen technischer Probleme musste das Flugzeug 75 Tonnen Kerosin über Nordbayern ablassen. © Flightradar24/Google Maps/Imago

Eigentlich sollte der Airbus am Sonntag bis nach Singapur fliegen. Gekommen ist er allerdings nur bis Unterfranken, dort ließ er 75 Tonnen Kerosin ab und flog dann zurück. So etwas kommt öfter vor.

Der Flug LH 778 von Frankfurt am Main nach Singapur stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Das Flugzeug hob bereits mit 25 Minuten Verspätung erst gegen 22.20 Uhr in Frankfurt ab. Weit kam er danach nicht. Anstatt nach dem Start in gerader Linie in Richtung Südostasien abzudüsen, drehte der Langstreckenflieger um kurz vor 23 Uhr am Sonntagabend (3. April) in Richtung Osten ab, gewann dabei weiter an Höhe auf bis zu 14.000 Fuß (4267 Meter), um dann gegen 23 Uhr erneut abzudrehen in Richtung Norden.

Vorfall am Sonntag in Nordbayern: Lufthansa-Maschine dreht mehrere Kurven über Franken

Dort begann dann das sogenannte „fuel dumping“, zu Deutsch: Kraftstoff abladen, während das Flugzeug mehrere Rechtecke über Unterfranken beschrieb, wie mainpost.de zuerst berichtete. Das beschriebene Rechteck der Lufthansa-Maschine startete dabei über Rothenburg, dann wieder nach Westen nördlich an Würzburg vorbei und zurück in Richtung Süden bis fast nach Schwäbisch Hall. Schließlich ging es in einer weiteren Kurve um Schweinfurt und Bad Kissingen herum wieder zurück nach Frankfurt.

Lufthansa-Airbus mit technischen Problemen: 75 Tonnen Kerosin über Nordbayern abgelassen

75 Tonnen Kerosin ließ die Maschine dabei in einer Höhe von rund 4260 Meter ab. Der Grund: Die Maschine hatte technische Probleme, wäre nicht in der Lage gewesen, ihren Langstreckenflug bis Singapur durchzustehen und musste deshalb nach Frankfurt zurückkehren. Das Problem dabei: Die Maschine war vollgetankt. Ihr Gewicht überschritt deutlich das zugelassene Maximum für eine Landung. Passagierflugzeuge dürfen zwar vollgetankt und mit höherem Gewicht starten, das Maximalgewicht für eine Landung muss aber deutlich geringer sein.

Fuel dumping über Bayern kein Einzelfall: Zwei ähnliche Aktionen im März

Deshalb müssen Maschinen, die kurz nach dem Start technische Probleme bekommen und zurückkehren, vor ihrer Landung ihren Tank leer machen. Ein teurer Spaß bei den aktuellen Spritpreisen, passiert aber öfter als man denkt. Gerade Nordbayern scheint eine beliebte Ecke dafür zu sein. Das Luftfahrt-Bundesamt veröffentlicht in einem PDF alle „fuel dumpings“ über Deutschland. Neben den 75 Tonnen am Sonntag, hat eine andere Maschine, ebenfalls über Nordbayern, am 25. März 50 Tonnen abgelassen. Am 14. März ein weiteres Flugzeug auch im Norden Bayerns 45 Tonnen.

Ganz schön viel Sprit, was da über Franken versprüht wird. Der Bayerische Rundfunk hat beim Bundesumweltamt nachgefragt, wie gut das der Landschaft tut. Laut der Behörde habe das fuel dumping „keine kritischen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt“. Das Bundesamt bezieht sich dabei auf eine umwelttoxikologische Bewertung, bei der Auswirkungen auf die Luft, den Boden, das Grundwasser und die menschliche Gesundheit betrachtet wurden. Ein Großteil des Kerosins verdunstet demnach noch in der Luft.