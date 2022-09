Wird Luna Klee (16) aus Franken die neue Helene Fischer? „Naturtalent“ veröffentlicht erstes Album

Von: Tanja Kipke

Luna Klee bei ihrem Auftritt in der ARD-Unterhaltungsshow „Immer wieder Sonntags“. © IMAGO/STAR-MEDIA

Luna Klee gewann den Wettbewerb „Schlagerstar von morgen“. Jetzt kam ihr erstes Album raus, unter anderem mit Songtexten von bekannten Textdichtern.

Coburg – Geboren in Augsburg, aufgewachsen in Thüringen und jetzt wohnhaft in Coburg: Ist die 16-jährige Luna der „Schlagerstar von morgen“? Den gleichnamigen Wettbewerb der Zeitschrift SUPERillu gewann sie im Sommer 2021. Vor zwei Wochen erschien nun ihr Debüt-Album „Mein Kopf, mein Bauch, mein Herz“. Klee hatte bereits Auftritte in TV-Sendungen, unter anderem bei der ARD-Show „Immer wieder Sonntags“ und bei „Schlager des Sommers“ mit Florian Silbereisen. Ob sie sich in der Schlagerwelt durchsetzen kann, bleibt abzuwarten, erste Gemeinsamkeiten zu Helene Fischer gibt es allerdings bereits.

Ist sie die neue Helene Fischer? Luna Klee (16) startet durch – „Sie singt einfach gut“

Bei dem Wettbewerb im letzten Sommer konnte Klee die beiden Schlagerlegenden Ute Freudenberg und Bernhard Brink in der Jury von sich überzeugen – und das als jüngste Teilnehmerin. „Luna hat eine wunderbare Natürlichkeit und einen Wiedererkennungswert in der Stimme“, wird Ute Freudenberg in einer Pressemeldung des Musiklabels Telamo zitiert. Brink sagte über die 16-Jährige: „Sie ist frisch und eloquent und sie singt einfach gut.“

Gewisse Gemeinsamkeiten zu Schlagerstar Helene Fischer bemerkt man in ihren Songtexten. Sie stammen aus der Feder zahlreicher bekannter Textdichter, die auch für Fischer Liedtexte verfasst haben. „Gleich der Opener ‚Du fühlst dich gut an‘ stammt aus der Feder von Jean Frankfurter, der Luna Klee seine mutmaßlich letzte Neukomposition zur Verfügung gestellt hat“, heißt es in der Mitteilung des Labels. Er habe sich nach seinem „unfassbaren Erfolg mit Helene Fischer“ aus der Musikbranche zurückgezogen.

Der Titelsong stamme von Jonathan Zelter, ESC-Sieger Ali Zuckowski schrieb „Wunder wie du“ und auch Tamara Olorga und Ricardo Bettiol lieferten einen Songtext. Die Auswahl an bekannten Songwritern hat Klee wohl ihrem Mitproduzenten Tobias Reitz zu verdanken, der ebenfalls für Helene Fischer textete. Er bezeichnet Klee als „ein Naturtalent, wie man sie nicht alle Tage findet.“ Sein Plattenlabel Taxi28 Musik hat er genau für solche jungen Talente mit seinem Partner gegründet.

Neue Helene Fischer? Persönlichsten Song widmet Klee ihrem Bruder mit Down-Syndrom

Klee widmet einen Song auf ihrem Album ihrem Bruder. „Nils hat das Down-Syndrom“, so Klee. „Er ist kein Bruder, wie jeder andere. Aber er ist der wohl ehrlichste und echteste Mensch in meinem Leben.“ Klee ist zudem großer Udo Lindenberg Fan, daher findet sich auch ein Song des Idols auf ihrem Album wieder. Und zwar „Hinterm Horizont geht‘s weiter“.

„Mein erstes Konzert, das ich besucht habe, war von Udo Lindenberg – da war ich gerade mal 9 Jahre alt.“ Daher spiele die 16-Jährige auch Cello. Neben dem Musizieren und Singen liebt Klee Motorradfahren und Leichtathletik. Zudem setzt sie sich als Schülersprecherin ein. „Manchmal könnte der Tag schon ein paar Stunden mehr haben. Aber wenn mir was wichtig ist, krieg ich es irgendwie auch hin.“ (tkip)

