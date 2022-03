„Luxus-Klos“ für Regensburg - Jetzt rudert die Oberbürgermeisterin zurück: „Es tut mir sehr leid“

Von: Stefan Aigner

Hoher Standard: Die nagelneue Toilette am neuen Busbahnhof in Regensburg. © Stefan Aigner

Bei den Plänen für zwölf Toilettenhäuschen in Luxusausführung für Regensburg ist die Oberbürgermeisterin zurückgerudert. Mehrere Vorfestlegungen wurden aus einer langwierig erstellten Beschlussvorlage nun kurzfristig gestrichen. Jetzt wird erst einmal geprüft, ob es das tatsächlich braucht.

Regensburg - Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ist um begütigende Worte bemüht. „Es tut mir sehr leid, auch für die Verwaltung“, sagt sie. Aber ihr sei da etwas „durchgerutscht“. Und das müsse man nun korrigieren. Es geht um den städtischen Masterplan für öffentliche Toiletten in Regensburg. Wie berichtet, hatte dieser Plan vorgesehen, mittel- und langfristig insgesamt zwölf teure Toilettenhäuschen in der Domstadt bauen zu lassen – zum überwiegenden Teil gebührenpflichtig und nur bis 22 Uhr geöffnet. Doch diese Festlegungen in der Verwaltungsvorlage wischt die Oberbürgermeisterin bei der Sitzung des Planungsausschusses vergangene Woche nahezu komplett vom Tisch.

„Luxus-Klos“ für Regensburg: OB lässt zentrale Punkte aus Vorlage streichen

Gestrichen wird eine Vorfestlegung auf die Öffnungszeiten, ebenfalls zur Benutzungsgebühr und der Plan, grundsätzlich alle Klohäuschen mit einer vollautomatischen Reinigung auszustatten. Der im Verwaltungsentwurf noch detailliert beschriebene technischen Standard gilt ebenfalls nicht mehr als gesetzt – stattdessen soll von Fall zu Fall entschieden werden. Und schließlich wird die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, „wie“ (zuvor hieß es im Beschlussvorschlag „ob“) das Konzept „Nette Toilette“ auf weitere Stadtteile ausgedehnt werden kann – und ob im Erfolgsfall dann ein neues Toilettenhäuschen nicht komplett wegfallen kann.

Glücklich ist man im städtischen Planungsamt nicht über diese kurzfristig erfolgten Streichungen. Ohne eine Festlegung auf einheitliche Standards werde die geplante Evaluation zwischen einem Betrieb der Klos in Eigenregie oder über ein externes Unternehmen schwierig, heißt es. „Sonst vergleicht man Äpfel mit Birnen“, sagt der zuständige Mitarbeiter. Auch würden einheitliche Standards „in der Regel“ einen wirtschaftlicheren Betrieb nach sich ziehen.

„Luxus-Klos“ für Regensburg: Beschlussvorlage voller Fehler

Auch die generelle Festlegung auf eine vollautomatische Reinigung hält man bei den städtischen Planern für sinnvoll. Nur so sei ein vernünftiger Hygienestandard zu erreichen. Schon jetzt sei es schwierig, Firmen für die Reinigung zu gewinnen. Würde die Stadt dies in Eigenregie übernehmen, werde zudem bei der Stadt viel Personal gebunden.

Doch die OB bleibt dabei. Ohnehin seien diese Streichungen notwendig, weil die Sachverhaltsdarstellung in weiten Teilen nicht mit den daraus resultierenden Beschlüssen übereinstimmen – Fehler, die wohl darauf zurückzuführen sind, dass die Vorlage häufig geändert und umgeschrieben wurde und es am Ende keine Schlusskorrektur gab.

Zufrieden mit dem Vorpreschen der Oberbürgermeisterin zeigen sich die Grünen im Regensburger Stadtrat. Die größte Oppositionsfraktion hatte zuvor einen Änderungsantrag vorgelegt, in dem all dies gefordert wurde.

„Luxus-Klos“ für Regensburg: Bis 2024 passiert nur wenig

Nicht einlassen will sich die Koalition allerdings auf den Grünen-Vorschlag, die Toiletten in Eigenregie zu betreiben. Hier solle zunächst die Evaluation der verschiedenen Modell abgewartet werden, heißt es. Grünen-Stadtrat Hans Teufl stellt diese Argumentation nicht zufrieden. Bei privaten Unternehmen gebe es, im Gegensatz zu städtischem Personal, häufig prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Das solle man bedenken.

Bis die ersten Klohäuschen stehen, wird es ohnehin noch dauern. Das Konzept sieht dafür als frühesten Zeitpunkt Ende 2024 vor. So lange will man sich beispielsweise auf der Jahninsel, wo der Toilettenmangel vor allem ruch- und riechbar wurde, mit mobilen Klokabinen behelfen. Diese kosteten in der Vergangenheit laut Verwaltungsangaben 12.000 Euro pro Jahr. Zum Vergleich: Bei den zunächst vorgesehenen Klohäuschen wird mit Baukosten von mindestens 350.000 Euro und monatlichen Unterhaltskosten von 4.000 bis 5.000 Euro gerechnet.