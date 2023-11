Kein Helm: Mädchen von Lkw erfasst und mitgeschleift – Kopf durchschlägt Frontverkleidung

Von: Katarina Amtmann

Das kleine Mädchen überquerte die Straße und missachtete ein Stoppschild. Es wurde von einem Lkw erfasst und 20 Meter mitgeschleift.

Asbach-Bäumenheim - Ein Mädchen (5) ist auf ihrem Fahrrad von einem Lastwagen erfasst und laut Polizei rund 20 Meter mitgeschleift worden. Bei dem Vorfall in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) erlitt das Kind schwere Verletzungen, so ein Sprecher der Polizei am Freitag, 10. November. Den Angaben zufolge bestand aber keine Lebensgefahr. Es wird auch nicht erwartet, dass dauerhafte Schäden zurückbleiben. Am Freitag wurde das Mädchen aber noch im Krankenhaus versorgt.

Mädchen auf Fahrrad von Lkw erfasst: Kind fuhr ohne Helm und missachtete Stoppschild

Das kleine Mädchen hatte am Donnerstag eine Kreuzung überquert und dabei ein Stoppschild samt Haltelinie nicht beachtet. Der Lkw-Fahrer versuchte noch, eine Vollbremsung durchzuführen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht vermeiden.

Der Kopf der Fünfjährigen, die nach Angaben der Polizei ohne Fahrradhelm unterwegs war, habe dabei die Frontverkleidung des Sattelzugs durchschlagen. Sie kam per Hubschrauber in ein Krankenhaus. (kam/dpa)

