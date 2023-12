Mädchen (5) stürzt bei Überquerung der Straße – und wird von Auto mehrere Meter mitgeschleift

Von: Katarina Amtmann

In Niederbayern ist ein Mädchen beim Überqueren der Fahrbahn gestürzt. Zeitgleich bog eine Autofahrerin in die Straße ein - das Kind wurde mitgeschleift.

Straubing - Ein Kind ist in Straubing von einem Auto mitgeschleift und leicht verletzt worden. Das fünfjährige Mädchen wollte eine Straße überqueren und stürzte dabei, so die Polizei am Freitag, 1. Dezember. Genau in diesem Moment bog eine Autofahrerin (90) in die gleiche Straße ein.

Das Mädchen wurde von einem Auto mitgeschleift und kam in ein Krankenhaus (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker

Mädchen in Straubing von Auto mitgeschleift - Fünfjährige im Krankenhaus

Das Mädchen wurde einige Meter vom Auto mitgezogen, jedoch glücklicherweise nicht von den Reifen erfasst. Ein Krankenwagen transportierte die Fünfjährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.