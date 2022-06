Carina (30) verliert nach Magenbypass-OP über 60 Kilo: „Ich kann wieder leben“

Von: Katarina Amtmann

Carina hat über 60 Kilo abgenommen. © privat

Carina wog 156,3 Kilo bei 1,63 Meter. Die 30-Jährige aus Bayern suchte sich Hilfe und unterzog sich einer Magenbypass-Operation - mit Erfolg.

Forchheim - Carina hat eine lange Odysee hinter sich, ein gescheiterter Abnehmversuch folgte dem nächsten. Bereits als sie 18 Jahre alt war, erkannte die junge Frau, dass sie Hilfe von Außen benötigte.

Forchheim: 30-Jährige mit Magenbypass-Operation - „Ich war so hoch wie breit“

Durch die Corona-Pandemie verschlimmerte sich ihr Zustand, zuletzt brauchte sie sogar Hilfe beim Schuhe anziehen. „Mein Höchstgewicht lag bei 156,3 kg. Ich bin 1,63 m groß, ich war so hoch wie breit. An diesem Punkt sagte ich mir: Wenn Du jetzt nicht Hilfe suchst, dann gerätst Du in einen Teufelskreis, aus dem Du nicht mehr rauskommst“, zitiert das Klinikum Forchheim die 30-Jährige in einem Facebook-Post.

Große Unterstützung fand Carina bei ihrer Familie, die von Anfang an hinter ihrer getroffenen Entscheidung stand: Einer Magenbypass-OP.

Frau aus Bayern lässt sich Magen operieren - „Ich wusste, ich schaffe das jetzt!“

An ihr erstes Essen nach der Operation kann sie sich noch gut erinnern: Eiweißshake mit etwas Apfelmus. Nach drei, vier Teelöffelchen des Shakes habe sich ein leichter innerer Druck aufgebaut und die junge Frau dachte: „O.k. krass! Das ist jetzt mein neues Sättigungsgefühl.“

Ein halbes Jahr vor der Operation startete sie das „Multimodale Konzept“, ein Vorbereitungsprogramm auf den Eingriff. Sie verlor dabei zwar nur wenig Gewicht, aber nahm auch nicht zu - ein erstes Erfolgserlebnis. Drei Wochen vor der OP verlor sie dann acht Kilo: „Das war für mich der Knackpunkt. Ich wusste, ich schaffe das jetzt!“, zitiert das Klinikum.

Frau aus Bayern nach Magenbypass-Operation - 4,5 Kilo weniger und mehr positive Ausstrahlung

Am Anfang war es für sie irritierend, dass sie nur wenig trinken konnte - rund einen Liter pro Tag. Vorher hatte sie vier bis fünf Liter getrunken. „Es war unglaublich anstrengend, weil ich immer nur schluckweise trinken konnte.“ Nach einiger Zeit normalisierte sich die Flüssigkeitszufuhr.

Mit einem Tropf wurde sie nach der Operation mit Flüssigkeit, Nährstoffen und Vitaminen versorgt, bis sie den ersten Eiweißshake zu sich nehmen durfte und die Entlassung aus der stationären Behandlung anstand, berichtet die Klinik auf Facebook weiter. Und: Als ihre Angehörigen sie aus dem Krankenhaus abholten, hatte Carina 4,5 Kilo abgenommen, allen fiel aber bereits eine andere Körperhaltung und eine positive Ausstrahlung auf.

Carina hat über 60 Kilo abgenommen. © Instagram/catys_life_3.0

Klinikum Forchheim mit einzigem zertifizierten Kompetenzzentrum für Adipositaschirurgie in Oberfranken

„Die Magenbypass-Operation bringt es mit sich, dass lebenslang neben der Nahrung zusätzlich Supplemente (Vitamine, Spurenelemente, Eiweiß) eingenommen werden müssen. Bei Kontrollterminen wird bei Carina regelmäßig überprüft, ob die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln richtig eingestellt ist“, berichtet das Klinikum Forchheim weiter. Dort gibt es das einzige zertifizierten Kompetenzzentrum für Adipositaschirurgie in Oberfranken.

Magenbypass-Operation: Wenn alle Abnehmversuche scheitern

Forchheim: Carina nimmt nach Magen-OP über 60 Kilo ab

Seit dem Eingriff hat sich Carinas Leben stark verändert: Sie wiegt knapp 65 Kilogramm weniger und genießt das neue Lebensgefühl: „Mit jedem Kilo, das ich verliere, fühle ich mich freier. Jedes Gramm, das wegkommt, befreit mich. Ich kann wieder leben.“ Ihre Erfolge teilt sie auch auf Instagram.

Magenbypass-Operation: Frau aus Bayern mit neuem Lebensgefühl

Sie spüre eine Energie, von der sie vorher nicht einmal geträumt habe. Die unternehmungslustige Frau lebt mit zwei großen Hunden zusammen, die immer raus wollen. Früher sei sie schon nach zwei Minuten Gassigehen total erschöpft gewesen. Jetzt läuft die 30-Jährige zehn Kilometer am Stück durch den Wald ohne außer Atem zu kommen, berichtet die Klinik.

Doch nicht nur das körperliche habe sich verändert. Zu ihrem neuesten Beitrag - Fotos von einem Tag vor der OP und von neun Monaten danach - schreibt sie, dass sich auch ihre Gedanken und ihr Auftreten verändert haben. „Ich war immer ein positiver Mensch, aber jetzt vertrete ich das.“ Sie versuche nicht mehr, sich anzupassen, damit jeder sie mag. „Ich weiß nämlich jetzt, dass ich es wert bin um meiner selbst gemocht zu werden und dass es voll ok ist, dass man mich nicht mag, denn das heißt auch eine eigene Meinung und ein selbstbestimmter Mensch sein zu können. Niemals hätte ich gedacht das eine körperliche Veränderung auch so viel mit der Seele und den Gedanken macht.“ (kam)

