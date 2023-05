Maibaum stürzt um und erfasst 22-Jährigen: Mann schwer verletzt in Klinik geflogen

Von: Katarina Amtmann

Der Maibaum stürzte um und verletzte einen jungen Mann schwer. © NEWS5 / Höfig

Ein Maibaum stürzte beim Aufstellen um und verletzte zwei Personen. Ein junger Mann musste schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden.

Obernbreit - Beim Aufstellen eines Maibaums ist es in Obernbreit (Landkreis Kitzingen) am Sonntag, 30. April, zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Der Baum stürzte um und erfasste einen jungen Mann. Der 22-Jährige kam schwer verletzt mit einem Helikopter ins Krankenhaus, wie die Polizei Unterfranken mitteilte.

Maibaum im Kreis Kitzingen stürzt um: Junger Mann schwer verletzt

Der Pressemitteilung zufolge sollte der Maibaum gegen 18.30 Uhr in der Marktbreiter Straße aufgestellt werden. Noch bevor er vollständig stand, stürzte er aus ungeklärter Ursache zu Boden. Ein 22-Jähriger und ein 61-Jähriger wurden durch den Baum getroffen und verletzt. Sofort fuhren Streifen der Polizei sowie der Rettungsdienst zur Unfallstelle.

„Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht“, heißt es in der Pressemitteilung.

Maibaum stürzt um und verletzt 22-Jährigen schwer - Polizei Kitzingen sucht Zeugen

Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen übernommen. Geklärt werden soll nun, wie der Maibaum umstürzen konnte. „Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Vorfall möglicherweise gefilmt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09321/141-0 mit der Kitzinger Polizei in Verbindung zu setzen“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. (kam)

