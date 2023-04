„Ich bin Maler, Unternehmer und YouTuber“: Bayer hat fast 40.000 Follower - nach nur zwei Jahren

Von: Carina Ottillinger

Tobias Haubner veröffentlicht auf YouTube Anleitungen rund um Malerarbeiten. Innerhalb von nur zwei Jahren wurde der Malermeister auf der Plattform erfolgreich. Heute könnte er sein Geld allein mit Social Medie verdienen.

Berngau – Nachhilfe im Streichen gefällig? Tobias Haubner aus Berngau (Landkreis Neumarkt) zeigt auf seinem Handwerkerkanal das notwendige Know-how von Trockenbau über Malerarbeiten bis hin zu verschiedenen Putzarten und Spachteltechniken. Der YouTuber hat Ende 2020 seinen Meister zum Maler und Lackierer abgeschlossen. Heute will er seine Erfahrungen an seine Community weitergeben.

Malermeister aus Neumarkt (Oberpfalz) auf YouTube erfolgreich

Angefangen hat alles während der Meisterschule in Regensburg. Im März 2020 stellte er sein erstes Video zu Betonoptik auf seinen YouTube-Kanal „kreativtobi“. Ein paar Monate später folgte ein Tutorial über Reibeputz. „Irgendwie hat sich das so verselbstständigt“, erklärt Tobias Haubner gegenüber Merkur.de.

In den letzten zwei Jahren hat sich Tobias Haubner ein festes Netzwerk aufgebaut. Jeden Sonntag pünktlich um 10 Uhr stellt er ein neues Video auf die Plattform. Seine Community soll sich auf ihn verlassen können. Gleichzeitig ist er auf Instagram und TikTok vertreten. Heute ist er sozusagen ein professioneller YouTuber. Seit dem letzten Jahr unterstützen ihn ein Manager und ein Kameramann.

Malermeister Tobias Haubner erklärt auf YouTube alles rund um‘s Malerhandwerk. © Tobias Haubner

YouTube-Star: Der Malerberuf liegt in Tobias Haubners Familie

Der Malerberuf war Tobias Haubner bereits vorgezeichnet. Seine Ausbildung absolvierte er im Familienbetrieb. Heute arbeitet er dort nur noch auf Minijobbasis. Stattdessen hat er sich sein eigenes Business aufgebaut. Seit Januar 2023 ist er Inhaber und Geschäftsführer der bereits 2021 gegründeten Tapetenfirma FFT Funktionsflächentextil GmbH. Daneben läuft alles rund um Social Media unter seiner Medienfirma modernhandwerk. „Auf den beiden Firmen liegt gerade mein Hauptaugenmerk.“

Die Videos für Social Media dreht Tobias Haubner seit kurzem größtenteils in seinem neuen Studio. „Ich fahre aber auch auf die Baustellen von Maler Haubner und mache dort ein paar Szenen.“ Die Malerarbeit lasse sich wunderbar mit Social Media kombinieren. „Dieser Mix ist super“, erklärt der YouTuber gegenüber unserer Redaktion. „Im Studio hab ich das perfekte Licht und kann effizientere Videos drehen. Gleichzeitig geben die Baustellen authentische Szenen her.“

Mindestens 20 Stunden steckt er in die Social-Media-Accounts in der Woche – ein Teilzeitjob also. Der Mittwoch ist komplett für Social Media geblockt. Ein externer Kameramann hilft Tobias Haubner beim Dreh. Durchschnittlich schaffen die beiden an diesem Tag zwei bis drei Videos fertig zudrehen. Bearbeitung, Schneiden und Gestaltung folgen abends oder am Wochenende. Oft produziert er Videos vor. Selbst im Urlaub und bei Krankheit sollen seine Follower nicht leerausgehen.

Die Berufsschullehrer zeigen seine YouTube-Tutorials den Lehrlingen

Auf YouTube nennt sich Tobias Haubner „kreativtobi“. Insgesamt hat er bereits 270 Videos hochgeladen. 37.300 Abonnenten folgen dem Malermeister aktuell auf YouTube. Mit jedem Video steigt seine Reichweite ein wenig mehr. Seine Videos erreichen in erster Linie das professionelle Handwerk – Malerbetriebe, Trockenbauer und Innenausbau. Daneben schauen aber auch Heimwerker seine Tutorials. Durchschnittlich ist sein Publikum Mitte 30. Davon über 90 Prozent Männer.

Überwiegend erhält der YouTuber positives Feedback, worüber er sich natürlich sehr freue. „Klar animieren mich die tollen Rückmeldungen“, sagt er. „Es gibt aber auch mal Meinungsverschiedenheiten. Jeder renoviert anders.“ Da könne es schon mal zu Diskussionen in der Community kommen. Letztendlich gebe es viele Möglichkeiten bei Renovierungen.

Immer wieder erreichen ihn auch Nachrichten von Lehrlingen. „Ich freue mich riesig, wenn der Nachwuchs mir erzählt, dass ich sie für die Malerausbildung begeistern konnte.“ Woran er sich außerdem erst gewöhnen müsse, ist die Vorstellung, dass Berufsschullehrer seine Videos im Unterricht verwenden.

Der YouTuber könnte allein mit Social Media sein Geld verdienen

Eigentlich könnte Tobias Haubner sein Geld allein mit Social Media verdienen. Trotzdem schreckt er davon zurück. „Niemand kann in die Zukunft schauen. Wer weiß, was in fünf Monaten ist?“ Die Kooperationen mit seinen Werbepartnern laufen immer nur einige Monate. „Für diesen Schritt fehlt mir die Sicherheit.“ Denn die Arbeit mit Social Media bedeutet nicht jeden Monat das gleiche Gehalt. Das kann mal mehr, mal weniger Geld bedeuten.

Auf seiner Sozial-Media-Karriere ist er bereits weiteren bekannten YouTubern begegnet. Er realisierte Projekte mit Medienstars wie Leeroy Matata, Max, Dave und Rewinside. Fast fünf Monate war er in Köln unterwegs und hat die Studios von Leeroy, Max und Dave renoviert. „Das war ne richtig geile Zeit“, erinnert sich Tobias Haubner. „Ich bin viel selbstständiger und selbstbewusster geworden. Seitdem traue ich mir beim Dreh viel mehr zu.“

„Ich bin Maler, Unternehmer und YouTuber“

Sich selbst möchte Tobias Haubner nicht als Influencer bezeichnen. „Eigentlich mag ich das Wort Influencer nicht“, sagt er und zögert. „Dann eher noch Content Creator. Ich bin einfach ein Typ, von dem es Renovierungsvideos auf YouTube gibt.“ Daraufhin muss er lachen.

Der Traum des Malermeisters ist der Play Button. Er wird so lange weitermachen, bis er 100.000 Abonnenten auf YouTube hat. „Ich will weiter eine coole Community aufbauen und zeigen, wie super es ist, einen Handwerksberuf auszuüben.“ Bis jetzt stehen nur zwei Maler auf YouTube vor ihm. Er ist der drittgrößte Maler-YouTuber in Deutschland.

Was der YouTuber am meisten am Malerberuf mag, ist die Kreativität. „Du kannst dich völlig ausleben: individuelle Wände gestalten und tolle Effekte erzielen“, erzählt er mit Leidenschaft. „Am Ende des Tages siehst du, was du gemacht hast und kannst stolz darauf sein.“ Er werde nie ganz aufhören, Maler zu sein. „Ich bin Maler, Unternehmer und YouTuber. Genau in dieser Reihenfolge.“

