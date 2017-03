Sie studiert Sozialarbeit: Das wissen wir über Malina und den Fall 

Regensburg - Eine Woche ist es her, dass die 20-jährige Malina Klaar mit einer Freundin auf eine Regensburger Raveparty ging und seither verschwunden ist. Wir fassen den Fall zusammen.

Die aus dem Kreis Fürstenfeldbruck stammende junge Frau wohnt erst seit Kurzem in der Stadt an der Donau mit ihren berühmten Sehenwürdigkeiten wie der Steinernen Brücke. Sie hat an der OTH ein Studium für Sozialarbeit begonnen, lebt in einer WG und kennt sich in Bayerns viertgrößter Stadt noch nicht richtig aus. Auf der Party verliert sie ihre Mitbewohnerin. Was dann passiert, ist ein Rätsel. Hier die Chronologie der Ereignisse, wie sie bekannt sind (wir berichten weiter im Ticker vom Fall):

Samstag, kurz vor Mitternacht: In ihrer WG macht sich Malina mit Mitbewohnerin Sandra Bennett-Long schick für die Techno-Party in der Alten Mälzerei.

Sonntag, 0.55 Uhr: Malina und zwei Freundinnen treffen in der Disco in der Galgenbergstraße ein, kurz darauf verliert Sandra Malina aus den Augen.

Sonntag, 4 Uhr: Sandra versucht, Malina auf dem Handy anzurufen, doch sie reagiert nicht.

Sonntag, 6 Uhr: Endlich meldet sich Malina per Handy, schickt Sandra ihren Standort per Google Maps. Danach gibt ihr Handy-Akku den Geist auf, auch Sandras Handy ist offline.

Sonntag, 14 Uhr: Malina meldet sich nicht. „Das ist nicht ihre Art“, sagt Sandra. „Selbst wenn sie jemanden kennengelernt und bei ihm übernachtet hätte, hätte sie sich längst gerührt.“

Sonntag, 15 Uhr: Malinas Eltern erstatten Vermisstenanzeige, appellieren an die Polizei, sofort an die Öffentlichkeit zu gehen. Doch die Beamten winken zunächst ab, weil die Studentin volljährig sei.

Sonntag, 17.45 Uhr: Ein Spaziergänger findet Malinas Handy auf Höhe der Hundsumkehr an der Donau-Böschung. Er weiß nichts von der Suche und nimmt das Handy mit, um es aufzuladen. Er will so herausfinden, wem es gehört.

Montagnachmittag: Ein Hubschrauber steigt auf, fliegt die Donau ab, um eine eventuell treibende Person zu finden.

Montag 17 Uhr: Nach einer Anfrage wegen des Hubschraubers bestätigt die Polizei die Suche. Ein Foto wird veröffentlicht.

Dienstag, 12 Uhr: Malinas Vater Joseph Zawadzki (46) hilft im Stadtpark beim Aufhängen von Flyern: „Wir müssen die Aufmerksamkeit auf uns lenken, damit Hinweise zum Verbleib von Malina eingehen.“

Dienstag, 14 Uhr: Das Handy ist zur forensischen Auswertung bei der Kripo. Der Finder hat von der Suchaktion gehört und es abgegeben.

Mittwoch, 13 Uhr: Mit Spürhunden lässt die Polizei den Weg von Malina rekonstruieren. Er führt durch die Altstadt zum Stadtpark, am Herzogspark vorbei zur Donau. Das passt zum Fundort des Handys.

Donnerstag, 10 Uhr: Boote der Bereitschaftspolizei treffen ein. Die Besatzung prüft den Böschungsbereich mit Stöcken. Bewegung kommt auf, als drei Leichenspürhunde anschlagen – auf Höhe des Handyfundorts. Am Abend wird bekannt, dass in der Party-Location Malinas Handtasche entdeckt wurde. Die junge Frau hat die Tasche wohl vergessen.

Freitag, 11.30 Uhr: Sechs Taucher machen sich bereit, in das trübe Wasser zu steigen. Bis zum Nachmittag bleibt die Suche ergebnislos.

