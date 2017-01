Mann (59) stirbt nach Arbeiten an Stromturbine

Tragischer Unfall in einer Werkstatt

Warmensteinbach - Als er eine Stromturbine repariert hat, ist ein 59-jähriger Mann von der Maschine erfasst und getötet worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat, passierte der Unfall im oberfränkischen Warmensteinbach im Landkreis Bayreuth. Am Mittwochabend war der 59-Jährige in seiner Werkstatt mit einer Wasserstromturbine beschäftigt. Warum der Mann plötzlich von dem Gerät erfasst wurde, ist den Beamten zufolge noch unklar. Als der Notarzt eintraf, konnte er nur noch den Tod des Mannes feststellen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa