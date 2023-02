Mann (18) steigt schreiend in Regionalzug nach Erlangen ein und bedroht Fahrgäste mit Messer

Von: Elisa Buhrke

Ein junger Mann hat Fahrgäste im Zug nach Erlangen mit einem Messer bedroht. (Symbolbild) © Rolf Kremming/imago-images

Ein junger Mann hat Mitreisende in einem Regionalzug nach Erlangen mit einem Taschenmesser bedroht. Ein Polizist und zwei weitere Fahrgäste konnten ihn überwältigen.

Erlangen - Ein 18-Jähriger hat Fahrgäste in einem Regionalzug von Forchheim nach Erlangen mit einem Messer bedroht: Der junge Mann stieg nach Auskunft der Bundespolizei am Dienstag, 21. Februar, laut schreiend in den Zug ein und hielt ein etwa sieben Zentimeter langes Taschenmesser gezückt. Zufällig war ein Polizist anwesend, der den Mann unter Androhung seines Schlagstocks dazu brachte, das Messer wegzustecken. Mit Unterstützung von zwei Mitreisenden konnte der Beamte ihn überwältigen, fesseln und entwaffnen.

Mann bedroht Fahrgäste im Zug und wird von Polizei überwältigt

Nachdem der Zug den Bahnhof Erlangen erreicht hatte, nahmen Beamte aus Erlangen und Nürnberg den 18-Jährigen fest. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Verdacht auf Bedrohung gegen ihn.

