Mann bei Arbeiten mit Gabelstapler getötet: Polizei ermittelt

Von: Katarina Amtmann

In der Oberpfalz ist ein Mann bei Arbeiten mit einem Gabelstapler tödlich verletzt worden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Roding - Bei Lagerarbeiten mit einem Gabelstapler ist ein Mann (75) in Roding im Landkreis Cham getötet worden. Wie die Polizei am Montag, 27. November, mitteilte, soll der Mann am Freitag ersten Ermittlungen zufolge die Bedieneinrichtung der Hubgabel ferngesteuert und sich dabei selbst tödlich verletzt haben.

Ein Mann wurde bei Arbeiten mit einem Gabelstapler getötet (Symbolbild). © IMAGO / Wirestock / imagebroker (Collage: Merkur.de)

Mann stirbt bei Lagerarbeiten mit Gabelstapler in der Oberpfalz

Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen zunächst nicht vor. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen. (kam/dpa)

