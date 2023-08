Mann feuert Schüsse im Allgäu ab – Polizei sucht in Zügen nach ihm

Von: Elisa Buhrke

Symbolbild-Montage: Bahnhof in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) bei Nacht. © IMAGO / MiS, Daniel Karmann/dpa

Ein Mann soll im Allgäu Schüsse abgesetzt haben. Danach ging er mutmaßlich zu einem Bahnhof.

Amberg - Die Polizei sucht im Allgäu nach einem Mann, der mutmaßlich Schüsse im Freien abgefeuert haben soll. Anwohner in Amberg (Landkreis Unterallgäu) hatten den Vorfall gemeldet – deshalb kontrollieren Beamte nun Züge in der Region. Verletzte gebe es bisher nicht, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag, 3. August, mit. Es könnte es sich aber um eine Schreckschusswaffe handeln.

Mann feuert im Allgäu Schüsse ab – Polizei kontrolliert Züge

Nachdem er die Schüsse abgesetzt hatte, soll sich der Verdächtige zum Bahnhof in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) bewegt haben. Laut Angaben des Sprechers kontrolliert die Polizei nun Züge, die in dem Zeitraum dort abfuhren. Ihr liege eine Beschreibung des Mannes vor. (elb/dpa)

