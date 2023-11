Mann filmt sich beim Sex in der Kirche – Altar soll wohl neu gesegnet werden

Von: Felix Herz

Drucken Teilen

In einer Kirche in Schechen, nahe Rosenheim, soll ein Mann Sex in der Nähe des Altars gehabt haben. Dabei machte er auch noch Filmaufnahmen. (Achtung: Bild zeigt nicht Ort des Geschehens – Symbolbild) © Pond5 Images / IMAGO

Ein Rosenheimer hat in einer Kirche Sex gehabt und Bilder davon gemacht. Jetzt steht womöglich eine Neuweihe des Altars an.

Schechen / Traunstein – In der Folge eines sexuellen Akts in einer Kirche in Oberbayern könnte es notwendig werden, den Altar erneut zu segnen. „Um die religiösen Gefühle der Gläubigen zu respektieren, muss eine solche Entweihung durch eine Bußzeremonie gemäß den liturgischen Regeln behoben werden“, erklärte ein Sprecher des zuständigen Erzbistums München und Freising. Diese Bußzeremonie beinhaltet, den Altar zu verhüllen und ihn mit Weihrauch und Weihwasser neu zu segnen.

Prozess vor dem Landgericht Traunstein: Mann soll Sex nahe Altar gehabt haben

Am Mittwoch, 22. November, begann vor dem Landgericht Traunstein ein Prozess gegen einen 39-jährigen Mann aus Rosenheim. Der Vorwurf: Er soll in der katholischen Kirche in Schechen bei Rosenheim nahe dem Altar Geschlechtsverkehr mit seiner Frau gehabt und davon Aufnahmen gemacht haben.

Der in Rosenheim geborene Angeklagte, der sich nach Angaben des Gerichts zu Beginn des Prozesses nicht zu den zahlreichen Anschuldigungen äußerte, wird der Störung der Religionsausübung beschuldigt. Er soll an einem „Ort, der dem Gottesdienst einer Religionsgemeinschaft gewidmet“ ist, „beschimpfenden Unfug“ getrieben haben, so die Anklageschrift.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Zahlreiche weitere Vorwürfe gegen Rosenheimer: Noch keine Entscheidung über Bußzeremonie

„Heilige Orte werden nach Kirchenrecht durch dort vorkommende, schwer verletzende und für die Gläubigen ärgerliche Handlungen entweiht“, erklärte der Sprecher des Bistums. Der nun öffentlich gewordene Vorfall könnte das religiöse Empfinden der lokalen Gläubigen beeinträchtigen. Daher sei es wahrscheinlich, dass das Bistum sich dafür entscheidet, die beschriebene Bußzeremonie durchzuführen. Eine endgültige Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen.

„Solche Fälle sind äußerst selten“, betonte der Sprecher. Aus der jüngeren Vergangenheit ist kein vergleichbarer Fall bekannt.

Für den Prozess gegen den 39-Jährigen, der zusätzlich wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Bedrohung und Betrug angeklagt ist, sind insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte somit am 13. Dezember verkündet werden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.