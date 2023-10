Mann randaliert in Zug, pinkelt in Flasche und schlägt Zugführer – Urin trifft Menschen

Von: Katarina Amtmann

Ein 26-Jähriger hat in einem Zug in eine Flasche gepinkelt und den Zugführer geschlagen. Mehrere Fahrgäste wurden von Urin getroffen.

Regensburg – Ein junger Mann hat in einem Zug im Landkreis Regensburg in eine Flasche uriniert, den Zugführer verletzt und Fahrgäste mit Urin bespritzt, wie die Bundespolizei am Dienstag, 10. Oktober, mitteilte, sei der Mann festgenommen worden.

„Weil eine Toilettenanlage im Zug gesperrt war, versuchte der 26-Jährige vor die Tür des Triebfahrzeugführers zu urinieren und hämmerte gegen die Tür. Anschließend urinierte er vor allen Fahrgästen in eine Flasche und stellte diese vor der Tür des Triebfahrzeugführers ab“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Polizei.

Landkreis Regensburg: Mann randaliert in Zug - und verletzt Fahrzeugführer

In Deuerling habe der Fahrzeugführer (50) angehalten und den Mann zur Rede gestellt, hieß es. Daraufhin schlug der 26-Jährige ihm mehrmals ins Gesicht und zerriss ihm das Hemd. Da der Zugführer die Flasche dabei in der Hand hielt, wurden mehrere Fahrgäste vom Urin getroffen. Der 26-Jährige selbst wurde von der Flasche im Gesicht getroffen, er kam mit Schnittwunden in eine Klinik. Der Zugführer erlitt mehrere Blessuren.

Gegen den 26-Jährigen wird nun ermittelt – unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, exhibitionistischen Handlungen sowie Erregung öffentlichen Ärgernisses und Belästigung der Allgemeinheit. Besonders die vom Urin getroffenen Menschen werden wegen möglicher gesundheitlicher Gefahren gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach Vorfall in Zug im Landkreis Regensburg - Zeugen gesucht „Die Ermittler bitten Geschädigte, deren Personalien noch nicht von der Polizei erfasst worden sind, dringend, sich bei der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de zu melden. Vor dem Hintergrund möglicher gesundheitlicher Gefahren, betrifft dies vor allem diejenigen Fahrgäste, die Kontakt mit dem Urin des 26-Jährigen hatten“, heißt es in der Pressemitteilung.

