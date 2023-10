Mann geht mit Messer auf seine Mutter los – und greift Rettungsdienst an

Von: Felix Herz

Teilen

In Schwandorf ist ein 31-jähriger Mann mit einem Messer auf seine Mutter losgegangen – dann griff er noch den Rettungsdienst an. (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie / IMAGO

In Schwandorf eskaliert ein Familienstreit: Ein 31-Jähriger greift seine Mutter mit einem Messer an. Der Rettungsdienst wird ebenfalls attackiert.

Schwandorf – In Schwandorf attackierte ein 31-jähriger Mann seine Mutter mit einem Messer. Die Frau, die über 60 Jahre alt ist, hatte am Sonntag, 8. Oktober, den Notdienst gerufen, weil sich ihr Sohn in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, teilte die Polizei am Dienstag, 10. Oktober, mit.

Rettungsdienst trifft ein – Mann greift seine Mutter an

Als der Rettungsdienst eintraf, griff der Mann seine Mutter mit einem Messer an. Sie wurde dabei leicht verletzt. Zudem versuchte der mutmaßliche Täter, den Rettungsdienst anzugreifen.

Die Sanitäter konnten sich gegen den Angriff zur Wehr setzen. Sie hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Angreifer leistete Widerstand gegen die Polizisten, wurde jedoch letztendlich festgenommen. Abgesehen von der Frau gab es keine weiteren Verletzten.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Versuchtes Tötungsdelikt: Kripo ermittelt gegen 31-Jährigen

Nach ersten Ermittlungen wird von einem versuchten Tötungsdelikt gegen die Mutter ausgegangen. Daher übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Der 31-Jährige wurde am Montag, 9. Oktober, einem Ermittlungsrichter präsentiert. Der Richter erließ einen Unterbringungsbefehl und der Mann wurde von der Polizei in eine Fachklinik eingeliefert. (fhz)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.