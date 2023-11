Junger Mann gerät langsam auf Gegenfahrbahn: Autos weichen aus – dann folgt Frontalzusammenstoß

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Autos eines 24-Jährigen und einer 61-Jährigen krachten im Unterallgäu frontal zusammen. Beide Personen wurden schwer verletzt.

Hiltenfingen - Ein heftiger Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße im Unterallgäu hat am Dienstag, 7. November, zwei Verletzte gefordert. Es handelt sich dabei um einen 24-jährigen Mann und eine 61-jährige Frau, beide Autofahrer. Trotz der Schwere ihrer Verletzungen besteht für beide keine Lebensgefahr. So teilte die Polizei am Abend mit, dass sie mit Helikoptern in Kliniken transportiert wurden.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

24-Jähriger gerät in Bayern auf die Gegenfahrbahn - und kracht in Auto von 61-jähriger Frau

Der junge Mann war auf der Straße zwischen Hiltenfingen und Ettringen unterwegs. Dabei geriet er zunehmend in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Auto konnte noch ausweichen. Ein zweites Fahrzeug landete im Straßengraben. Anschließend kollidierte der 24-Jährige frontal mit dem Auto der 61-Jährigen.

Für Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die Staatsstraße 2015 etwa zwei Stunden lang komplett gesperrt. Die Ursache, warum der junge Mann von der geraden Fahrbahn abkam, ist noch ungewiss. (kam/dpa)

Fotostrecke: Erste-Hilfe-Maßnahmen nach einem Unfall – Die To-Dos für Ersthelfer Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.