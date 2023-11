Auf Parkplatz in Italien gefunden? Mann hat kiloweise Euro-Münzen dabei – „ungewöhnliche Merkmale“ fallen auf

Von: Lukas Schierlinger

Der Mann präsentierte eine merkwürdige Geschichte, als er an der Grenze zu Bayern kontrolliert wurde. Wie war er an über 60 Kilogramm Euro-Münzen gelangt?

Kiefersfelden – „Bei Grenzkontrollen in Kiefersfelden kam es Ende April 2023 zu einer nicht alltäglichen Entdeckung“, leitet die Bundespolizei ihre Pressemitteilung ein. In einem aus Österreich kommenden Wagen mit rumänischer Zulassung fanden die Beamten – an verschiedenen Orten im Fahrzeug verstaut – mehr als 62 Kilogramm 2-Euro-Münzen.

Mit entwerteten Euro-Münzen: Mann wird an Grenze zu Bayern kontrolliert

„Auffällig waren ungewöhnliche Prägemerkmale auf den Münzen, weshalb zum damaligen Zeitpunkt eine mögliche Entwertung derselben angenommen worden war“, heißt es vonseiten der Ermittler. Ebenso bemerkenswert sei die ursprüngliche Erklärung des mittlerweile 33-jährigen Fahrers gewesen. Er habe die Behältnisse mit dem Münzgeld neben einem Mülleimer auf einem Parkplatz bei Verona gefunden.

Unter Sachleitung der Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft Traunstein zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität übernahm das Zollfahndungsamt München die weiteren Ermittlungen, zunächst wegen des Verdachts der Geldwäsche. Bei diesen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Münzen ursprünglich entwertet und als Metallschrott verkauft worden waren, bevor sie rechtswidrig wieder begradigt wurden. Unter anderem, um die Systeme von Verkaufsautomaten zu täuschen.

Nach Fund bei Grenzkontrolle: Euro-Münzen werden zu Metallschrott

„Da der kontrollierte Fahrer dies wusste und er auch mit entsprechender Täuschungsabsicht handelte, wurde er Ende August 2023 durch das Schöffengericht des Amtsgerichts Rosenheim wegen Geldfälschung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde“, berichtet die Bundespolizei. Mittlerweile ist das Urteil rechtskräftig.

Gemeinsam mit Experten des Bayerischen Hauptmünzamtes wurden die Münzen Ende Oktober 2023 bei der Bundesbank ordnungsgemäß entwertet. Der übrig gebliebene Metallschrott wurde weiterverkauft, der entstehende Erlös ging an die Staatskasse.

