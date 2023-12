Mann in Oberbayern fast von Zug erfasst – wegen Regenschirm

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

Ein Mann wurde in Oberbayern fast von einem Zug erfasst - weil er seinen Regenschirm von den Gleisen holen wollte. © IMAGO / Bihlmayerfotografie / Martin Wagner (Collage: Merkur.de)

Seine Frau wollte ihm den vergessenen Regenschirm vom gegenüberliegenden Bahnsteig zuwerfen. Der Schirm landete aber auf den Schienen, der Senior stieg hinab.

Bernau am Chiemsee - Ein 83-Jähriger ist im oberbayerischen Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) fast von einem Zug erfasst worden. Er wollte seinen Regenschirm aus dem Gleisbett bergen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, wie die Bundespolizei am Donnerstag (14. Dezember) berichtete. Der Senior habe rund 15 Meter vor der Spitze des fahrenden Fernreisezugs zurück auf den Bahnsteig klettern können.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Ehefrau wollte Regenschirm über Gleise werfen: Senior begibt sich ins Gleisbett

Seine 77-jährige Gattin hatte versucht, ihm den vergessenen Regenschirm über die Gleise hinweg vom gegenüberliegenden Bahnsteig zuzuwerfen. Doch der Schirm landete zwischen den Schienen. Der Mann stieg hinab, um ihn zu holen. In diesem Moment näherte sich der Zug mit einer Geschwindigkeit von etwa 130 Stundenkilometern, so die Bundespolizei.

Der Lokführer bemerkte den Mann und leitete eine Notbremsung ein. Der Zug kam kurz nach dem Ende des Bahnsteigs mit dem letzten Wagen zum Stillstand.

Zug-Notbremsung in Oberbayern: Bundespolizei ermittelt gegen 83-Jährigen

Die rund 140 Fahrgäste blieben den Angaben nach bei der Notbremsung unverletzt. Der Mann erlitt beim Klettern auf den Bahnsteig leichte Schürfwunden an den Händen. Die Bundespolizei ermittle nun wegen eines fahrlässig verursachten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den 83-Jährigen. (kam/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Fotostrecke: Erste-Hilfe-Maßnahmen nach einem Unfall – Die To-Dos für Ersthelfer Fotostrecke ansehen

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.