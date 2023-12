Mann leblos in Wohnung gefunden: Ist eine defekte Heizung der Grund?

Von: Katarina Amtmann

Die Frau kam per Hubschrauber in eine Klinik, für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. In der Wohnung wurde ein erhöhter Kohlenmonoxid-Gehalt festgestellt.

Dingolfing - In einer Wohnung in Niederbayern fanden Rettungskräfte einen toten Mann. Seine schwer verletzte Ehefrau wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert, so die Polizei am Freitag, 8. Dezember. Ein Nachbar hatte am Donnerstag die Polizei alarmiert. Daraufhin stellten Feuerwehrleute in der Dingolfinger Wohnung mit entsprechenden Warnmeldern einen erhöhten Kohlenmonoxid-Gehalt fest.

Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät, seine Frau wurde ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). © IMAGO / Harry Koerber

Toter in Dingolfinger Wohnung gefunden: Defekt an der Heizung?

Die Polizei ermittelte, ob ein Defekt an der Heizung im Haus dazu geführt haben könnte. Am Freitag war die Autopsie des 66-jährigen Mannes geplant, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gab es keine Anzeichen für Fremdeinwirkung oder ein Gewaltdelikt. (kam/dpa)

