Mann nickt in Oberbayern beim Würstchenbraten ein – und wird von der Feuerwehr geweckt

Von: Katarina Amtmann

Die Feuerwehr rückte aus, nachdem die Rauchmelder Alarm geschlagen hatten. „Die Würstel waren zum Verzehr nicht mehr geeignet“, hieß es nach dem Einsatz.

Rosenheim - Der späte Hunger eines Mannes hat in Rosenheim für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Der Mann schlief ein, während er Würste zubereitete, so die Feuerwehr. Aufgrund der ausgelösten Rauchmelder in seiner Wohnung mussten die Einsatzkräfte ausrücken.

Weil ein Mann sich noch Essen machen wollte, musste die Rosenheimer Feuerwehr ausrücken (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker / Bihlmayerfotografie (Collage: Merkur.de)

Mann brät Würstchen und schläft ein: Feuerwehreinsatz in Rosenheim

Am Einsatzort konnte die Feuerwehr nach eigenen Angaben schnell Entwarnung geben. Nach gründlichem Lüften war die Wohnung vom Rauch befreit. „Die drei Würstel waren aber zum Verzehr nicht mehr geeignet“, erklärte die Feuerwehr. Wegen des Vorfalls hat die Polizei ein Bußgeldverfahren gegen den schlafenden Hobbykoch eingeleitet. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.