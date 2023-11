„Unglaublich, dass der Fahrer das überlebt hat“: Mann kracht mit Elektroauto frontal gegen Baum

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann prallte mit seinem Elektroauto frontal gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Roth - Bei einem Unfall in Mittelfranken hatte ein Autofahrer offenbar einen Schutzengel an Bord. Während an seinem Elektrofahrzeug Totalschaden entstand, wurde der Mann nur leicht verletzt. Das teilte die Polizei Mittelfranken am Mittwoch, 8. November, auf Facebook mit.

Der Fahrer des Elektroautos wurde bei diesem Unfall nur leicht verletzt. © Polizei Mittelfranken

Mann prallt mit Elektroauto frontal gegen Baum - und wird nur leicht verletzt

Demnach war der 66-jährige Autofahrer am Morgen gegen 7 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Roth-Paffenhofen und dem Ortsteil Schleifweiher unterwegs. Aus Unachtsamkeit habe er dann in einem Waldstück die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte den Polizeiangaben zufolge frontal gegen eine Kiefer.

Der Mann kam leichtverletzt in die Kreisklinik nach Roth. An seinem Elektroauto entstand Totalschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs waren die Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen und die Feuerwehr Büchenbach vor Ort.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden von über 50.000 Euro. © Polizei Mittelfranken

„Er hatte einen Schutzengel“: Autofahrer prallt frontal gegen Baum

„Unglaublich, dass der Fahrer das überlebt hat und dann auch noch ‚nur‘ leichtverletzt“, kommentiert eine Frau den Facebook-Beitrag. „Ja, der Mann hatte einen Schutzengel“, so die Polizei. „Gott sei Dank ist nix groß passiert“, lautet eine weitere Reaktion. „Blechschaden kann man ersetzen. Er hatte einen Schutzengel“, ist ebenfalls zu lesen. (kam)

