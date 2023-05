Mann rastet nach Klingelstreich aus: 53-Jähriger schlägt Buben und taucht ihn kopfüber in die Regentonne

Wegen eines Klingestreichs wurde ein Bub in Bayern von einem Mann geschlagen und kopfüber in eine Regentonne getaucht. (Symbolbild) © robertkalb photographien / IMAGO

Ein Klingelstreich von Kindern nahm in der Oberpfalz ein böses Ende: Ein 53-Jähriger soll einen Zehnjährigen geschlagen und in eine Regentonne getaucht haben.

Tirschenreuth – Ein Mann in Tirschenreuth, einer Stadt im gleichnamigen oberpfälzischen Landkreis, hat nach einem Klingelstreich von Kindern völlig die Kontrolle verloren. Er soll einen Jungen geschlagen und kopfüber in Wasser getaucht haben – nachdem dieser bei ihm an der Tür geläutet hatte.

Klingelstreich endet in schlimmer Eskalation: 53-Jähriger rastet aus

Laut Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Vorfall am Sonntag, 30. April, in den frühen Abendstunden, um 19.20 Uhr. Ort des Geschehens war die Angerstraße in Tirschenreuth. Im dortigen Bereich führten einige Kinder laut Polizei mehrmals Klingelstreiche durch.

Dann erwischte ein zehnjähriger Junge jedoch die falsche Haustür: Als er dort klingelte, packte ihn ein 53-jähriger Mann, hielt ihn fest und schlug ihn. Die Polizei berichtet außerdem, dass der Mann den Jungen „mehrmals kopfüber in eine mit Wasser gefüllte Regentonne getaucht“ haben soll.

Nach Klingelstreich: Mann taucht Jungen mehrmals in die Regentonne – kopfüber

Nach Angaben der Polizei erlitt der Zehnjährige bei dem Vorfall einen Schock. Inwieweit gegen den 53-jährigen Bewohner des Hauses ermittelt wird, geht aus der polizeilichen Pressemitteilung nicht hervor. (fhz)

